Sono dati importanti quelli che stiamo registrando con biglietti per Lazio-Inter, in riferimento ai ticket venduti e quelli ancora disponibili in vista dell’anticipo di Serie A in programma domani sera allo Stadio Olimpico di Roma. In particolare, dopo della situazione condiviso nella giornata di martedì, bisogna analizzare bene in quale direzione stiamo andando per coloro che ancora non si sono assicurati un tagliando. Come stanno le cose e quali sono i numeri aggiornati? Tramite la piantina di Vivaticket, aggiornata in tempo reale, possiamo farci un’idea sul colpo d’occhio che si presenterà domani sera davanti ai nostri occhi.

Focus sui biglietti per Lazio-Inter: sfondato il muro delle 50.000 presenze ed invasione interista

Per quanto riguarda le disponibilità residue, i tifosi biancocelesti possono ripiegare sugli ultimi ticket che risultano in vendita in Tribuna Tevere, mentre è ancora ampio il ventaglio di possibilità in Tribuna Montemario. Ovviamente a prezzi non alla portata di tutti. Ricordiamo che per i tifosi di casa è stato aperto anche un pezzo di Curva Sud, con gli ingressi 21 e 20, dove ci sono ancora più di 2.500 biglietti a costi molto più bassi. Difficilmente andrà sold out, ma è prevista un’ultima spinta alle vendite nelle prossime ore.

Foltissima, come sempre per questa partita (grazie anche allo storico gemellaggio tra tifoserie), la rappresentanza di tifosi nerazzurri. Il settore ospiti è andato sold out in poche ore, coi primi 5.500 biglietti bruciati in tre ore. Per gli interisti, dunque, abbiamo disponibilità anche in Curva Sud, in relazione ai settori 18 e 19. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, su 9.500 posti totali sommando settore ospiti e fazzoletto di curva a loro dedicato, risultano disponibili poco più di 1.000 biglietti per Lazio-Inter ai supporters dei vicecampioni d’Italia.

Probabile che si arrivi a circa 9.000 unità, senza dimenticare la forte mescolanza prevista in Tribuna Tevere e Montemario.