Arrivano novità importanti per quanto riguarda i biglietti di Lazio-Inter, in merito alla già annunciata apertura della Curva Sud per i tifosi delle due squadre. Come promesso dalla società biancoceleste durante lo scorso weekend, come del resto vi avevamo preannunciato attraverso un altro articolo, da oggi 23 agosto anche i sostenitori di casa potranno accedere a questo settore dello stadio solitamente chiuso al pubblico. Qual è il dato aggiornato e a quanto ammontano i ticket disponibili per le due tifoserie? Meglio fare chiarezza, visto che alcune fonti non hanno riportato l’evoluzione dei fatti in modo corretto.

Alcuni chiarimenti a proposito dei biglietti di Lazio-Inter in Curva Sud con numeri aggiornati

Al momento, infatti, occorrono delle precisazioni in merito ai biglietti di Lazio-Inter in Curva Sud. In realtà, il settore in questione è stato aperto già nella giornata di sabato, in relazione allo spicchio che verrà assicurato ai sostenitori nerazzurri. Questi, infatti, avevano esaurito i 5.500 ticket del settore ospiti già venerdì. Settore che, numeri alla mano, è stato ampliato a 9.500 posti conteggiando anche metà Curva Sud dedicata ai nerazzurri. In questo momento, in totale, risultano ancora disponibili poco più di 2.000 tagliandi su Vivaticket.

Allo stesso tempo, la Curva Sud è stata aperta anche nei settori dedicati ai tifosi laziali. Questa la novità odierna, visto che il settore Distinti-Sud a loro riservato è ormai in esaurimento. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la risposta dei tifosi che ancora non si sono assicurati i biglietti di Lazio-Inter. Ancora ampia disponibilità di ticket in Tribuna Montemario e Tribuna Tevere, dove è attesa comunque una folta rappresentanza di sostenitori ospiti. Complice anche l’antico gemellaggio tra due tifoserie che rispettano profondamente.

Vedremo come evolverà la prevendita nelle prossime 48 ore coi biglietti di Lazio-Inter, attesissimo match per questa terza giornata di campionato.