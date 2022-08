Si parla con insistenza della possibile uscita in ritardo dell’aggiornamento iOS 16, in relazione alle recenti mosse di Apple che hanno investito il mondo degli iPad con il loro sistema operativo. Già, perché un po’ a sorpresa non toccheremo con mano iPadOS 16 nelle prossime settimane. Premesso questo, occorre integrare quanto riportato con il nostro ultimo articolo dedicato al pacchetto software. Non tutti avevano messo in preventivo che Apple potesse presentare in queste ore agli sviluppatori la prima beta del prossimo aggiornamento di iPadOS 16.1. Ovviamente parliamo della solita beta a scopo di test, in modo da individuare subito eventuali bug.

Chiariamoci sull’uscita del nuovo aggiornamento iOS 16 in ritardo dopo la svolta iPadOS 16.1

Alla luce delle novità di queste ore, occorrono precisazioni a proposito dell’uscita del nuovo aggiornamento iOS 16, evidentemente in ritardo dopo la svolta che ha visto protagonista il pacchetto software iPadOS 16.1. In particolare, Apple ha deciso di ritardare il lancio di ‌iPadOS 16‌ per continuare a risolvere bug e altri problemi con la funzione Stage Manager. Quest’ultima, secondo quanto riportato nel corso delle ultime ore da una fonte come MacRumors, a quanto pare dovrebbe essere in arrivo sui modelli di iPad M1.

Alla luce di queste considerazioni, come accennato, salteremo iPadOS 16, visto che verrà rilasciato direttamente l’aggiornamento iOS 16.1: “Essendo una piattaforma a sé stante con funzionalità progettate specificamente per iPad, abbiamo la flessibilità di fornire iPadOS secondo i propri orari. Questo autunno, iPadOS verrà distribuito dopo iOS, come versione 16.1 in un aggiornamento software gratuito”. Queste le dichiarazioni da fonti interne di Apple, che hanno gettato ombre anche sulla possibile data di uscita dell’aggiornamento iOS 16.

Allo stato attuale, però, non ci sono i presupposti per immaginare ritardi in merito all’uscita del nuovo aggiornamento iOS 16.