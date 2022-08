Occorre analizzare più da vicino l’aggiornamento iOS 16, in riferimento alla recente beta e alla funzione che colloca la percentuale sulla batteria residua all’interno di un’apposita icona. Dopo alcune anticipazioni fornite nei giorni scorsi, infatti, stanno venendo a galla alcuni elementi aggiuntivi sui quali dobbiamo soffermarci oggi stesso. Secondo quanto raccolto subito Ferragosto, ad esempio, sappiamo che la funzione non sia ancora disponibile su iPhone 11, iPhone XR, iPhone 12 mini e iPhone 13 mini standard nella sesta beta di iOS 16 distribuita agli sviluppatori.

Approfondimento sull’aggiornamento iOS 16 e batteria: riscontri sull’icona percentuale non disponibile per tutti

Stando alla testimonianze di questi giorni, dal momento del rilascio dell’iPhone X nel 2017 e da allora su tutti gli iPhone con il notch, la percentuale della batteria è stata visibile solo nel Centro di controllo scorrendo verso il basso nell’angolo in alto a destra del display. Di recente, Apple ha reso nuovamente visibile la percentuale della batteria nella barra di stato sugli iPhone con una tacca. Una svolta interessante in termini di praticità, andando ad eliminare la necessità di scorrere verso il basso, ma la funzione non è supportata su tutti gli iPhone nelle ultime beta di iOS 16.

Cosa comporta la novità in questione? La nuova icona include la percentuale della batteria all’interno dell’icona anziché alla sua sinistra. Secondo i primi test effettuati sul campo, dopo il rilascio della sesta beta relativa al nuovo aggiornamento iOS 16, l’icona bianca della batteria rimane completamente riempita fino a quando la batteria non raggiunge il 20% o meno. A quel punto un quinto dell’icona diventa rosso e il resto dell’icona diventa traslucido.

Al momento, comunque, non è chiaro il motivo per cui la nuova icona della percentuale della batteria non è disponibile su alcuni modelli di iPhone. Vedremo come evolverà l’aggiornamento iOS 16 sotto questo punto di vista.