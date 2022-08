Super sconto quest’oggi su Amazon per l’iPhone 12 da 64GB di memoria interna, top di gamma targato Apple che risulta essere ancora piuttosto appetibile sul mercato. Con l’ormai imminente presentazione della nuova serie di iPhone 14, ecco che è possibile imbattersi in sconti davvero molto interessanti che riguardano modelli più datati, come proprio l’iPhone 12. Il dispositivo presente ad un ottimo prezzo su Amazon è il modello nero da 64GB di memoria interna e vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Riscontri sul nuovo rilancio per iPhone 12 su Amazon a prezzo estremamente basso oggi

Altra offerta interessante, dunque, dopo quella della scorsa settimana. Il famoso sito di e-commerce ha attuato uno sconto del 18% sul prezzo consigliato in precedenza, quello praticamente da listino da 839 euro. Ecco che con questo tipo di sconto si è arrivati alla cifra di 683,90 euro, prezzo assolutamente vantaggioso e come si può notare il risparmio è davvero notevole. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di pochi giorni sarà spedito a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Amazon permette tra l’altro di poter pagare a rate grazie a Cofidis, ciò significa che la spesa totale può essere dilazionata nel tempo, dando modo a chiunque di potersi avvicinare all’acquisto di questo iPhone 12 nero da 64GB di memoria interna. Inoltre parliamo anche dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Un’occasione da non lasciarsi sicuramente scappare, ma vediamo quali sono le caratteristiche di spicco di questo iPhone 12. Si tratta di un top di gamma avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione.

Altro aspetto da non sottovalutare è la presenza del 5G, con l’ottimo processore A14 Bionic che supporta tutto il device. Molto interessante è anche il comparto fotografico di questo iPhone 12 vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

