Buona offerta quest’oggi su Amazon per quanto riguarda l’iPhone 12 verde da 64GB di memoria interna, un top di gamma non di quest’anno, ma che gode ancora di buon mercato. Proprio per questo fioccano occasioni più che interessanti sul famoso sito di e-commerce, opportunità che bisogna assolutamente cogliere al volo e che potranno interessare molti utenti intenzionati a risparmiare sull’acquisto di un iPhone. Andando più nello specifico dell’offerta odierna presentata da Amazon per l’iPhone 12 verde da 64GB, il prezzo finale risulta essere di 703 euro ed è il risultato dello sconto del 16% applicato sul costo da listino, ossia di 839 euro.

Fa nuovamente la voce grossa in Italia l’iPhone 12 da 128 con la nuova offerta Amazon di agosto

Altra proposta, dunque, dopo quella tratta a fine luglio sul nostro magazine. Ecco quindi che il risparmio è piuttosto interessante e tra l’altro si può contare su una disponibilità immediata su Amazon, non c’è al momento il rischio che possano terminare le scorte a disposizione di questo iPhone 12 verde da 64GB di memoria interna. La consegna è ovviamente gratuita e nel giro di pochi giorni questo device di stampo Apple arriverà direttamente nelle vostre case.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Attraverso però Amazon si può anche decidere di acquistare il device a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa sarà più leggera da affrontare e più utenti potranno permettersi tale acquisto. Vediamo a questo punto quali sono le specifiche tecniche di rilievo di questo iPhone 12 verde da 64GB di memoria interna. Parliamo di uno smartphone che si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e può contare sul Ceramic Shield, il vetro più resistente mai utilizzato per uno smartphone. Dal punto di vista hardware ritroviamo l’ottimo processore A14 Bionic e non manca il 5G per download super veloci.

Niente male anche il comparto fotografico, vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine questo iPhone 12 è resistente all’acqua ed alla polvere.