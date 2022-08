Su WhatsApp sta per arrivare un nuovo aggiornamento davvero molto interessante che potrà non poco far comodo ai vari utenti. Come sappiamo gli sviluppatori dell’app sono attenti alla privacy ed alla sicurezza degli utenti che amano utilizzare WhatsApp, una delle più popolari in tutto il mondo. Si ha modo di poter comunicare in maniera rapida con diversi utenti, poter scambiare file, fare chiamate, videochiamate e tanto altro.

Indicazioni per ripristinare un messaggio cancellato su WhatsApp: un aggiornamento è imminente

Occorre andare oltre la questione “reazioni“, trattata di recente. Tante sono state le diverse funzionalità introdotte negli ultimi anni anche per migliorare proprio la comunicazione e salvaguardare la propria privacy. Tra queste ritroviamo la possibilità di annullare l’invio di un messaggio o di cancellarlo nell’arco di un certo lasso di tempo dallo stesso invio. Capita a volte di inviare un messaggio al destinatario sbagliato o semplicemente di scrivere qualcosa di cui poi ci si pente, con tale funzionalità si ha la possibilità di cancellarlo.

Cosa accade invece con l’arrivo della nuova funzionalità per WhatsApp? Si parla di completamento della funzionalità appena evidenziata con la possibilità di recuperare ad un eventuale annullamento errato, consentendo agli utenti di tornare sui propri passi entro pochi secondi. La novità che WhatsApp introdurrà con il prossimo aggiornamento permetterà di ripristinare un messaggio cancellato ad esempio per sbaglio o semplicemente perché si è deciso di volerlo alla fine inviare lo stesso.

Come sempre è stato il team di WaBetaInfo ad individuare questa novità in fase di sviluppo e che avrà il compito di annullare la cancellazione dei messaggi inviati. Su WhatsApp sarà quindi possibile recuperare, in pochissimi secondi, i messaggi cancellati per errore. Dal punto di vista prettamente visivo all’interno della chat, quando si avvierà la procedura della cancellazione di un messaggio inviato comparirà un pop-up in sovraimpressione nella parte bassa che reciterà “Messaggio cancellato”e al suo interno, sull’estrema destra, presenterà un pulsante “Annulla” per ripristinare il messaggio cancellato. Sull’arrivo di questo aggiornamento si parla ancora di settimane e per ora la distribuzione è solo per chi si ritrova in beta tester.