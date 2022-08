Abbiamo imparato ad apprezzare le reazioni WhatsApp nella chat singole e di gruppo e ora potremo beneficiarne anche negli stati dell’app di messaggistica. A partire dalla beta per Android siglata come la 2.22.17.21, l’informatore WABetaInfo ha scovato una novità interessante proprio per le reaction, in sperimentazione ora per un numero ristretto di utenti ma in rapido rilascio per altri user di certo. Scopriamo esattamente di che cosa si tratta.

Cosa sappiamo ora

L’immagine di apertura articolo è estremamente eloquente per comprendere dove e come si potranno utilizzare le reazioni WhatsApp. Come risposta agli stati dei singoli utenti, sarà possibile associare rapidamente una delle soluzioni per ora disponibili, esattamente come ora accade ad un contenuto presente in conversazione e come siamo abituati a fare anche su Instagram e pure Snapchat. Le opzioni a disposizione degli utenti, per il momento, sono 8: la faccina sorridente con occhi a cuore, la faccina con lacrime di gioia, la faccina con bocca aperta, quella piangente e ancora le mani giunte, le mani che applaudono, il popper che spara coriandoli e l’icona con i cento punti.

Cosa ci aspetta

Come già riferito, la sperimentazione della novità WhatsApp è appena partita. Questo significa che solo un numero esiguo di persone possono ora beneficiare delle reazioni WhatsApp nel momento in cui cercano di fornire un feedback a qualche stato. Per utilizzare la funzione, già è chiaro che il passaggio da compiere sarà rapido e semplice. Con lo stato aperto, bisognerà semplicemente effettuare uno swipe dal basso verso l’alto e il gioco è fatto.

Con il prosieguo del rilascio della novità per i beta tester Android, è più che probabile che il numero delle reazioni WhatsApp messe a disposizione aumenti. Esattamente come accaduto nelle chat per i contenuti testuali, le foto e i video, dovrebbe essere presto possibile non solo scegliere tra 8 emoji preimpostate ma avere a disposizione un po’ tutta la varietà di faccine ed emoticon integrate nel servizio. Ci sarà solo da aspettare.

