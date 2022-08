Ci sono ancora dei nodi da sciogliere per coloro che, fino a questo momento, ancora non hanno inviato la domanda per ricevere il bonus asilo nido 2022. Al di là delle considerazioni fatte sul bonus dello scorso anno, come probabilmente ricorderete tramite il nostro ultimo articolo a tema, occorre capire come stiano evolvendo le cose in questa fase. Se da un lato il sussidio non sia negato a nessuno, a prescindere dal reddito, l’ISEE delle singole famiglie per forza di cose finisce per condizionare le quote destinate alle singole famiglie.

Servono precisazioni sul bonus asilo nido 2022: dettagli sulla quota per le singole fasce

Allo stato attuale, occorrono per forza di cose alcuni chiarimenti sul bonus asilo nido 2022, soprattutto per quanto concerne la quota per le singole fasce che sono state concepite con le ultime disposizioni in merito. Nello specifico, sappiamo che con Isee fino a 25.000 euro si ha diritto ad un bonus fino a 3 mila euro. Chi inoltrerà domanda, potrà ricevere rate da 272,72 euro per 11 mesi. Ovviamente, salendo in termini di ISEE, andrà a diminuire il bonus. Con una quota calcolata che prevede un reddito fino a 40 mila euro, il richiedente potrà ottenere un bonus da 2500 euro.

La quota del bonus asilo 2022, invece, finisce per scendere a quota 1500 euro qualora ci si ritrovi al cospetto di un Isee superiore a quota 40 mila euro. Insomma, bisogna fare molta attenzione prima di inoltrare la domanda, allegando il proprio ISEE ed organizzandosi in modo tale da averlo a portata di mano quando si effettua la richiesta. Allo stato attuale, la scadenza per inviare la richiesta è fissata entro il 31 dicembre 2022, con accredito destinato alla persona che è solita pagare la retta.

Vi faremo sapere qualora dovessero emergere altre novità sul bonus asilo nido 2022.

