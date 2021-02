Potrebbero tornare particolarmente utili un paio di precisazioni extra, per quanto concerne il bonus nido 2021. Uno dei sostegni più chiacchierati del nuovo anno, da noi analizzato anche alcuni giorni fa con le prime informazioni necessarie qui in Italia, richiede infatti qualche approfondimento extra, in modo che tutti si facciano trovare preparati sull’argomento. Cerchiamo dunque di capire quando otterremo il pagamento in questione, a patto che l’utente faccia tutto in modo corretto.

Quando viene pagato il bonus nido 2021

Come tutti sanno, per ottenere il bonus nido 2021 è necessario recarsi nella propria area utente INPS ed inserire tutta la documentazione richiesta. Indispensabile che, tramite l’app dell’INPS, il richiedente aggiunga la ricevuta dei pagamenti effettuati per la retta, o la classica fattura. Un presupposto importante dal quale partire è che tale tipologia di sostegno alle famiglie italiane non sia in alcun modo compatibile con la detrazione fiscale, motivo per cui dovrete scartare la voce “retta scolastica” al momento della dichiarazione dei redditi.

Detto questo, quanto tempo dovremo attendere prima di ricevere concretamente il bonus asilo 2021? Per buona parte dei richiedenti, la quota dovrebbe aggirarsi attorno ai 1500 euro come rimborso per undici mensilità. L’utente che vuole conoscere le tempistiche di pagamento, deve accedere al servizio INPS “fascicolo previdenziale“. Arrivando poi alla sezione relativa a a prestazioni e pagamenti, dovremmo ricevere riscontri più concreti sulla data entro cui otterremo la quota che ci spetta.

Nel caso in cui la domanda per il bonus nido 2021 dovesse essere accolta, senza presentare alcun tipo di anomalia, i tempi di erogazione del pagamento dovrebbero essere di circa 120 giorni dalla data di immissione del modulo sul sito INPS. Insomma, fate attenzione durante la fase preliminare, perché eventuali errori potrebbero allungare ulteriormente la pratica di chi ha bisogno di un sostegno in tempi ristretti.