Si parla tanto ancora oggi di una serie come quella dei Samsung Galaxy S10, trattandosi di device ancora molto diffusi in Italia e nel resto del mondo. Ecco perché, esattamente come avvenuto un mese fa con la patch di luglio, fa molto rumore l’avvio della distribuzione dell’aggiornamento di agosto. Secondo quanto appurato in questi minuti, il pacchetto software è attualmente in distribuzione in vari paesi e regioni europee, tra cui Germania, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Svizzera ed area nordica in Europa. Il tutto, in attesa che ci siano segnali concreti anche nel nostro Paese.

Primi riscontri sul Samsung Galaxy S10, in attesa di poter installare il nuovo aggiornamento di agosto

Stando alle informazioni raccolti fino a questo momento, tutti i possessori di un Samsung Galaxy S10 dovrebbero essere abilitati a ricevere l’aggiornamento di agosto nel giro di pochi giorni. A tal proposito, le notizie relative alle caratteristiche del pacchetto software sono al momento frammentarie e ci parlano di un upgrade destinato ad essere messo a disposizione di coloro che si ritrovano in possesso di un Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+. Tutto ruota attorno alla versione firmware G97xFXXSGHVH2.

Il bollettino ufficiale relativo all’intervento mensile di Samsung, ci dice che la patch di sicurezza di agosto 2022 dovrebbe risolvere una dozzina di vulnerabilità per gli smartphone e tablet Galaxy. L’aggiornamento risolve un bug che ha portato alla di perdita di indirizzi MAC, fino ad arrivare alle vulnerabilità in Samsung DeX e Samsung Knox e al mancato controllo degli accessi indesiderati. L’upgrade, comunque, potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità.

Vedremo quando l’aggiornamento di agosto arriverà sui Samsung Galaxy S10 disponibili in Italia, in base alle indicazioni di coloro che avranno modo di testare in fretta il nuovo pacchetto software qui da noi.