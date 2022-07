Arrivano finalmente indicazioni incoraggianti per i tanti utenti che, ancora oggi, sono in possesso di un Samsung Galaxy S10 in Italia. Dopo aver preso atto che device dalla scheda tecnica inferiore avessero già ricevuto l’aggiornamento di luglio, come abbiamo constatato alcuni giorni fa con un altro articolo, questo giovedì possiamo finalmente confermare che il pacchetto software sia in distribuzione anche per questa serie in Europa. Ci vorrà ancora qualche giorno prima che il firmware possa mettere piede nel nostro Paese, ma il segnale di questa mattina è quantomeno incoraggiante.

Riscontri sui Samsung Galaxy S10 in Italia, per i quali è in arrivo l’aggiornamento di luglio

Allo stato attuale, quali sono le informazioni a disposizione dei possessori di un Samsung Galaxy S10 in Italia, in merito all’aggiornamento di luglio? Qualche riscontro in merito ci è arrivato direttamente da SamMobile, secondo cui il pacchetto software dovrebbe essere in distribuzione per i vari Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+. In questo modo, a breve toccheremo con mano la versione del firmware G97xFXXSFHVG3. Porta la patch di sicurezza di luglio 2022 che risolve oltre 50 vulnerabilità di privacy e sicurezza. L’aggiornamento risolve anche altri bug e migliora la stabilità del sistema.

Stando alle informazioni disponibili al momento della pubblicazione del nostro articolo, l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile già in ​​Bulgaria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi nordici, Polonia, Sud-est Europa, Svizzera, regione baltica, Repubblica Ceca e Paesi Bassi. Come sempre, sarà possibile scaricare il nuovo aggiornamento accedendo a Impostazioni, per poi recarsi nell’apposita voce dedicata agli aggiornamenti software. Infine, selezionate la voce “Scarica e installa”.

Nel giro di pochi giorni, al massimo una settimana, l’aggiornamento di luglio arriverà anche sui Samsung Galaxy S10 qui in Italia. A voi come sta andando lo smartphone da un po’ di tempo a questa parte?