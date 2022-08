La notizia del momento in ambito mobile riguarda la distribuzione dell’aggiornamento Android 13, in versione stabile e definitiva, per alcuni prodotti disponibili sul mercato, al punto che ora in tanti si chiedono quali siano le tempistiche di uscita per alcuni Samsung Galaxy in commercio. La svolta, da un punto di vista pratico, investe come sempre i Pixel più freschi, che possono godere una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Per il colosso coreano, naturalmente, i tempi saranno più lunghi, considerando anche quanto vi abbiamo riportato lo scorso 5 agosto con un altro articolo.

Cosa sappiamo al momento sull’aggiornamento Android 13 e quanto dovremo attendere coi Samsung Galaxy

Allo stato attuale, quali sono le informazioni disponibili a proposito dell’aggiornamento Android 13? Se da un lato quanto raccolto in queste ore rappresenti una buona notizia per tutti i produttori e per coloro che hanno deciso di acquistare un top di gamma, al contempo dovremmo armarci di molta pazienza se in possesso di un Samsung Galaxy. Come riporta SamMobile, infatti, alla luce del fatto che il programma beta sia stato appena lanciato, occorreranno diverse settimane prima che Samsung rilasci un pacchetto software come quello ottimizzato su Android 13 al pubblico.

A tal proposito, possiamo affidarci solo all’intuizione ed al modo in cui in passato siano state gestite situazioni del genere dal colosso asiatico. Del resto, rumors precedenti affermano che la società abbia come obiettivo quello di un lancio entro il mese di ottobre 2022. Si tratterebbe di una valutazione in linea con quello che abbiamo osservato in passato a proposito del Samsung Galaxy, a testimonianza del fatto che la società non intendi perdere del tempo in questo specifico contesto.

Ad oggi, ogni valutazione sul nuovo aggiornamento Android 13 dipende per forza di cose da come proceda la fase test. Qualora per i Samsung Galaxy coinvolti dovesse chiudersi senza intoppi, allora il programma beta getterà i presupposti per l’uscita entro due mesi.