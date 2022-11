Da tempo si aspettava una presa di posizione più netta da parte del produttore per quanto concerne la timeline massima, entro la quale garantire la distribuzione dell’aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0 per i propri Samsung Galaxy. Certo, non si tratta di un comunicato ufficiale, ma quanto venuto a galla oggi 22 novembre ha tutta l’aria di esserlo. Vediamo come stanno le cose stamane, a pochi giorni di distanza dalla svolta assicurata anche ai possessori di un Samsung Galaxy Note 10 Lite, come abbiamo avuto modo di constatare tramite un altro articolo pubblicato.

Tempistica massima per la distribuzione dell’aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0 a bordi dei Samsung Galaxy

Allo stato attuale, qual è la scadenza massima che è stata fissata dal produttore per la distribuzione dell’aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0 a bordo dei vari Samsung Galaxy, dichiarati compatibili con il pacchetto software? Tutto ruota attorno alle ultime uscite di SamMobile, secondo cui l’idea dello staff sarebbe quella di assicurare il rollout a tutti entro e non oltre la fine del 2022. Insomma, una svolta entro Natale, sperando di non andare incontro a disservizi ed imprevisti, in seguito al lancio dello stesso upgrade sui modelli meno avanzati dal punto di vista hardware.

La conferma sull’obiettivo di Samsung, in merito alla tempisticha entro la quale ufficializzare la piena diffusione dell’aggiornamento con Android 13, arriva in queste ore da un’intervista rilasciata da Sally Hyesoon Jeong, vale a dire vicepresidente della ricerca e sviluppo di Android Framework presso Samsung Electronics.

Come sempre avviene in questi casi, lo scopo è quello di garantire un importante aggiornamento al pubblico globale in anticipo, rispetto a quanto avverrà con altri produttori per modelli della medesima fascia. Questo, però, senza pregiudicare la tenuta dei modelli dopo aver installato Android 13.