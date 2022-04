Già in questi primi giorni di aprile otteniamo importanti dettagli su Android 13 per i Samsung Galaxy, ossia sul momento esatto in cui comincerà la beta del nuovo aggiornamento software di Google, tra l’alto abbinato all’interfaccia utente One UI 5.0. Dopo aver elencato sempre in giornata una lista dei dispositivi che dovrebbero ricevere senza dubbio il corposo pacchetto, possiamo condividere con i lettori la presunta time line della sperimentazione, così come annunciata da una fonte autorevole del calibro di SamMobile.

Gli sviluppatori Google hanno condiviso le prime build di Android 13 ormai un paio di mesi fa. Di contro, gli esperti Samsung non hanno fornito anteprime dell’aggiornamento software, almeno fino a questo momento. Ciò non vuol dire che non siano partiti i lavori proprio in questa direzione e ora sembrerebbe stata già stata fissata la tempistica esatta entro la quale la sperimentazione partirà. Entro luglio il produttore dovrebbe proprio far partire il suo momento di open beta testing, se non globalmente, almeno in alcuni mercati selezionati.

Sempre SamMobile comunica che una road map come quella già indicata potrebbe voler dire che in piena estate avverrà tutta la fase di sperimentazione di Android 13 e dell’interfaccia One UI 5.0 sui dispositivi Samsung Galaxy più recenti. Come naturale conseguenza e a patto che non ci siano particolari problemi e bug, si concretizzerebbe un rilascio definitivo dell’importante update già ad inizio autunno. Insomma, pure per la fine del 2022, un gran numero di modelli di fascia alta o comunque di recente lancio commerciale verrebbero raggiunti proprio dal rilascio in questione.

Samsung, almeno da un paio di anni, sta garantendo un supporto software post vendita per i suoi dispositivi davvero eccellente. La buona riuscita anche dell’aggiornamento Android 13 sui dispositivi supportati sarà un altro fiore all’occhiello per il brand.

