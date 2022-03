L’aggiornamento Android 13 su quali Samsung Galaxy arriverà? Si inizia a parlare della nuova fatica degli sviluppatori Google dopo la prima build della nuova versione software rilasciata a febbraio. per quanto il produttore Samsung non abbia rilasciato ancora una lista ufficiale dei dispositivi per i quali si compirà anche il prossimo grande passo, è possibile stilare un primo elenco di smartphone più che attualizzabili. I riferimenti ai singoli modelli prendono spunto dalle attuali politiche software di supporto del produttore, avvallati anche da una fonte d’eccezione come SamMobile.

Prima di scendere nel dettaglio dei Samsung Galaxy che dovrebbero ricevere proprio l’aggiornamento, è il caso si sottolineare che al prossimo major update dovrebbe accompagnarsi anche l’interfaccia personalizzata Samsung tutta nuova One UI 5.0. Di quest’ultima non si hanno particolari dettagli ma di certo si tratterà di un gran salto di qualità rispetto alla One 4.1.

Per quanto riguarda la serie Samsung Galaxy S dovrebbero ricevere Android 13 senza dubbio tutti i Samsung Galaxy S22 e S21, i Samsung Galaxy S20 e i Samsung Galaxy S10. Per quanto riguarda i Note, l’ulteriore rilascio dovrebbe riguardare il Note 20 e il Note 10 Lite,.

Passando alla serie dei pieghevoli, proprio Android 13 dovrebbe arrivare su Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Per i Galaxy A, il supporto dovrebbe essere invece confermato per i Galaxy A73, A53, A33, A71 standard e 5G, A51 standard e 5G, A52 standard e 5G, A72, A42 5G, A03, A12, A32, A22, A23 e A13.

Per finire Android 13 non dovrebbe mancare neanche per la serie Samsung Galaxy M, anche se più in là nel tempo. L’adeguamento software toccherebbe a M42 5G, M12, M62, M01, M22, M31, M32, M52, M33, M23.

