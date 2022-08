Ci vorrà pazienza prima di toccare con mano l’aggiornamento Android 13 con One UI 5.0 a bordo dei Samsung Galaxy compatibili, almeno per quanto concerne la versione beta. Già, perché se da un lato il test è iniziato senza problemi in determinati Paesi secondo le indicazioni fornite con un primo articolo in merito, altrove il produttore coreano sta iniziando ad accumulare dei ritardi imprevisti. Ecco perché occorre analizzare bene cosa stia avvenendo, in modo che si getti acqua sul fuoco per tutti coloro che intendono scaricare l’upgrade in questione nel più breve tempo possibile. Vediamo come stanno le cose oggi 22 agosto.

Cosa sappiamo sul rilascio della beta relativa all’aggiornamento Android 13 e One UI 5.0 per Samsung Galaxy

Alcune informazioni più specifiche a proposito del rilascio riguardante la beta dell’aggiornamento Android 13 e One UI 5.0 per i vari Samsung Galaxy che rientrano nel programma, in queste ore, ci arrivano direttamente da SamMobile. Per farvela breve, Samsung ha rilasciato la prima versione beta dell’aggiornamento One UI 5.0 basato su Android 13 per la serie dei Samsung Galaxy S22 in Corea del Sud, Germania e Stati Uniti. Consegne rispettate e distribuzione avviata come previsto la scorsa settimana, subito dopo Ferragosto.

Tuttavia, in tanti hanno notato al contempo che la società non abbia rilasciato l’aggiornamento in altri mercati, tra cui Cina e India, dove il produttore è solito rilasciare i suoi nuovi aggiornamenti. Appuntamento al momento ritardato, anche se la stessa fonte fa sapere che in questo caso il rollout potrebbe scattare dal 25 agosto. Difficile dire se si tratti di una valutazione dettata da qualche problema o bug, oppure se tutto fosse programmato. In Italia, come sempre, resteremo a bocca asciutta sul fronte beta.

Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni, su eventuali novità per l’aggiornamento Android 13 e One UI 5.0 sui Samsung Galaxy.

