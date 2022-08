Inaspettatamente oggi 5 agosto è partita la beta One UI 5.0 e Android 13 su Samsung Galaxy S22. Per la serie ammiraglia si è messo in moto il programma sperimentale per la nuova esperienza software. Tutti i possessori dei dispositivi interessati vorranno di certo sapere in quale paese la fase è iniziata e quali novità comporta.

Da dove si parte

La beta One UI 5.0 si accompagna all’aggiornamento Android 13 e si presenta in una corposa versione firmware S90xBXXU2ZHV4. Il primo avvistamento dell’aggiornamento sperimentale è avvenuto in Germania. Per il momento, non ci sono altri paesi già interessati dal rilascio ma l’esclusiva potrebbe essere solo questione di ore.

Per quanto riguarda l’Italia, non è detto che la beta di One UI 5.0 con Android 13 arriverà anche nel nostro paese. Almeno negli ultimi anni, abbiamo beneficiato della distribuzione dei pacchetti software solo nella loro versione definitiva, quando disponibile. Per quanto riguarda il passaggio oggetto di questo approfondimento, questo potrebbe concretizzarsi già per il mese di ottobre, in anticipo di circa un mese rispetto a major update della stessa portata di precedenti serie.

Novità

Non conosciamo ancora tutti i dettagli dell’aggiornamento OneUI 5.0 sui Samsung Galaxy S22 ma possiamo già dire che il centro delle notifiche è stato aggiornato con icone delle app più grandi. Tra le altre cose, il menu a comparsa delle autorizzazioni dell’app è stato modificato per avere un design simile a quello di Android 13 e poi si aggiunge alle funzioni il riconoscimento ottico dei caratteri nell’interfaccia utente: quest’ultimo plus consente, ad esempio nell’app Galleria nativa, di rimuovere il testo dalle immagini per una facile condivisione. Più in generale le attuali ammiraglie dovrebbero poi godere di una maggiore velocità e fluidità nelle animazioni, oltre ad una ottimizzazione dei consumi energetici e un miglioramento delle prestazioni.

