Neanche due mesi fa Kaley Cuoco aveva detto che non era interessata a L’Assistente di Volo 3, spiegando velatamente che la serie HBO Max non sarebbe tornata per una terza stagione.

Ora, in una nuova intervista, l’attrice protagonista fa retromarcia. A Variety, spiega:

Penseresti che dopo 30 anni in questo settore, ho finalmente imparato a parlare nelle interviste. Ma no, continuo a parlare a vanvera. Nella mia vita ho imparato a non dire mai: questo è il mio consiglio più grande. Quindi sono decisamente aperta a una terza stagione.

Kaley Cuoco ha poi continuato, raccontando di essere stata a una cena in cui c’era anche il produttore esecutivo della serie tv, Greg Berlanti. La conversazione si è spostata su un’ipotetica terza stagione:

Ho chiesto: una terza stagione? E lui mi ha fatto un cenno. Wow. Non ha detto nient’altro, ma ha solo annuito. Non ci pensavo da un po’, dato che la seconda stagione sia stata così pesante per me, che rappresenta una parte importante della mia carriera. E ora dobbiamo pensare a cosa inventarci.

Anche se ha ammesso che per lei “la storia è finita“, Kaley è consapevole che il pubblico la adora. “Colpisce il cuore di molte persone, quindi mai dire mai”.

Se ci sarà L’Assistente di Volo 3, accadrà un po’ più avanti, dato che l’attrice ha molti altri progetti in ballo:

Mi piace quando i programmi si prendono un attimo di pausa. Non è come con The Big Bang Theory. Questo è diverso. Quindi voglio che la gente me lo chieda, non voglio forzare le cose. Voglio che la trama sia abbastanza perfetta. E so che anche i produttori e tutti noi vogliamo la stessa cosa. Ho parlato con molti membri del cast principale e anche loro sono disposti a farlo. Quindi è un ottimo segno. Posso vedere una terza stagione in futuro, può accadere. Ma probabilmente non a breve.

