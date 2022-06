L’Assistente di Volo 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione, andato in onda su HBO Max giovedì scorso e in Italia, su Sky Serie, martedì sera, sembra chiudere gran parte delle storyline, mentre per alcune si è aperta una porticina per un’eventuale nuova stagione.

La protagonista Kaley Cuoco, però, non appare molto propensa a proseguire. In un’intervista concessa a People, l’attrice ha svelato che al momento non ci sono piani per sviluppare L’Assistente di Volo 3.

“Per ora mi sono detta: beh, ne abbiamo fatti due. Probabilmente dovremmo aver finito. E penso di essere stata in inferiorità numerica con quel pensiero”, spiega al magazine americano, mentre promuove la campagna How to Summer: Grown-Up Edition di Smirnoff . “C’è sicuramente interesse nel fare una terza stagione. Penso che per me, in questo momento, l’aereo sia atterrato”.

Kaley Cuoco non ha proprio escluso un altro ciclo di episodio, infatti a People ammette che “potrebbe eventualmente tornare in gioco”, anche se non vuole farlo subito.

Penso di aver bisogno di fermarmi un attimo. Alcuni dei miei programmi TV preferiti impiegano del tempo per tornare, e poi sono molto entusiasta di una nuova stagione. Voglio assicurarmi che i fan siano entusiasti e che non stiamo spingendo troppo. Abbiamo fatto così tanto in questa stagione che mi chiedo: cosa potremmo fare dopo? Quindi ci vorrà molto per pensare e assicurarci che se torniamo in onda dobbiamo fare meglio delle ultime due stagioni.

Se dovesse esserci una terza stagione, Cuoco dice che vuole che si concentri maggiormente sulla strada verso la sobrietà del suo personaggio Cassie Bowden. L’attrice ha continuando dicendo che la parte migliore di come si conclude la seconda stagione è nella sua duplicità: la serie potrebbe essere sia finita, ma anche aperta a un seguito.

“Penso che gli sceneggiatori e il team abbiano fatto un ottimo lavoro nel legare il tutto”, conclude. “Ma se dovessi chiudere quell’arco, andrebbe bene lo stesso.”

Continua a leggere su optimagazine.com.