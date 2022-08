Francesca Chillemi si sta godendo l’estate in famiglia in attesa del debutto della sua nuova fiction, Viola Come il Mare, al via a fine settembre su Canale5. E tra un ciak e l’altro, l’attrice si prende una pausa dal set di un’altra produzione televisiva, quella di Che Dio ci Aiuti 7, le cui riprese sono iniziate da poco.

Francesca Chillemi è molto amata dal pubblico italiano, che la segue anche sui social. E, secondo alcune indiscrezioni, l’attrice potrebbe essere pronta ad allargare la famiglia.

La rivista Grand Hotel ha pubblicato un’immagine dell’ex Miss Italia che la ritrae al mare, a Fregene, in compagnia della figlia Raina, di cinque anni, e il compagno Stefano Rosso. Nello scatto rubato si vede la bambina che mangia un gelato insieme a una sua coetanea sotto lo sguardo di mamma Francesca e papà Stefano. Nell’immagine si può notare un pancino sospetto che l’attrice accarezza dolcemente.

Al momento la diretta interessata non ha commentato la notizia, ma i fan restano in trepidante attesa. La coppia sta insieme dal 2015, ma non si è mai sposata. Stefano Rosso è figlio del fondatore di Diesel Renzo ed è a capo di una holding che nel tempo ha inglobato altri brand molto famosi nel mondo.

Che Dio ci Aiuti 7 segnerà una svolta per il personaggio della Chillemi, che diventerà protagonista assoluta dopo l’uscita di scena (stavolta confermata dopo mille dubbi e smentite) di Elena Sofia Ricci.

In Che Dio ci Aiuti 7, Azzurra resterà in convento: “Sono l’erede di Suor Angela”, così ha annunciato Francesca Chillemi nel corso dell’intervista. Per prepararsi alla nuova vita di Azzurra, l’attrice ha raccontato di aver visitato un convento di clausura: “Ho capito cosa significhi una vocazione: le suore mi raccontavano la loro scelta di cui erano fermamente convinte. Per noi si tratterebbe di una vita di rinunce, per loro assolutamente no”.

