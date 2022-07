Le riprese di Che Dio ci Aiuti 7 sono iniziate da qualche giorno ad Assisi. La settima stagione dell’amata fiction di Rai1 è pronta a fare un cambio di rotta: addio a Elena Sofia Ricci, che toglierà i panni di Suor Angela dopo aver girato cinque episodi. Spazio a Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon (rispettivamente Azzurra ed Emiliano) che saranno i protagonisti assoluti di queste nuovo ciclo di puntate.

Come annunciato dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti via Facebook, e riportato poi dal sito web TuttoOggi.Info, le riprese sono iniziate nel primo pomeriggio di lunedì presso la piazza Chiesa Nuova, e termineranno il 30 luglio. Avvistate sul set, Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi.

Tre settimane di riprese e tante le location scelte in giro per Assisi: da piazza San Rufino, a via Santa Maria delle Rose, via San Paolo, Piazza del Comune, Piazza San Francesco, e via Patrono d’Italia. Come svela TuttoOggi.Info, un set particolare sarà in seguito quello allestito all’interno dell’hotel Subasio, che è una struttura simbolo della città che riapre anche quest’anno le porte per ospitare la troupe e il cast di Che Dio ci Aiuti 7.

In Che Dio ci Aiuti 7, Azzurra resterà in convento: “Sono l’erede di Suor Angela”, così ha annunciato Francesca Chillemi nel corso di un’intervista con Bubino Blog. Per prepararsi alla nuova vita di Azzurra, l’attrice ha raccontato di aver visitato un convento di clausura: “Ho capito cosa significhi una vocazione: le suore mi raccontavano la loro scelta di cui erano fermamente convinte. Per noi si tratterebbe di una vita di rinunce, per loro assolutamente no”. E cosa ne pensa invece Francesca Chillemi della fede? “Ho una fede un po’ mia ma prego ogni giorno”.

Che Dio ci Aiuti 7 dovrebbe debuttare su Rai1 nei primi mesi del 2023. Nell’attesa vedremo Francesca Chillemi nella fiction Mediaset Viola come il Mare, al fianco dell’attore turco Can Yaman, apparso in Che Dio ci Aiuti nel finale della sesta stagione.

Continua a leggere su optimagazine.com.