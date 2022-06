Francesca Chillemi nuova Suor Angela: sarà lei a raccogliere l’eredità di Elena Sofia Ricci dopo il suo annunciato addio in Che Dio ci Aiuti 7. L’attrice, volto di Azzurra Leonardi, lo ha confermato in un’intervista con Bubino Blog, spiegando anche in che modo avverrà questo “passaggio”.

Francesca Chillemi è presente nella fiction Rai fin dal suo esordio, e nel corso delle stagioni abbiamo visto il suo personaggio crescere e maturare. Negli ultimi anni, Azzurra è passata dall’essere una ragazza viziata ad assumersi delle responsabilità e meditare di diventare novizia. Questa maturazione è stata resa evidente nel finale della sesta stagione quando ha deciso di prendere ufficialmente i voti.

In Che Dio ci Aiuti 7, Azzurra resterà in convento: “Sono l’erede di Suor Angela”, così ha annunciato Francesca Chillemi nel corso dell’intervista.

Per prepararsi alla nuova vita di Azzurra, l’attrice ha raccontato di aver visitato un convento di clausura: “Ho capito cosa significhi una vocazione: le suore mi raccontavano la loro scelta di cui erano fermamente convinte. Per noi si tratterebbe di una vita di rinunce, per loro assolutamente no”.

E cosa ne pensa invece Francesca Chillemi della fede? “Ho una fede un po’ mia ma prego ogni giorno”.

L’attrice ha infine anticipato cosa aspettarsi dalla prossima stagione di Che Dio ci Aiuti, svelando in che modo Azzurra accoglierà il ruolo che aveva Suor Angela con le ragazza che accoglie nel convento:

Suor Angela dovrà abbandonare il convento per varie ragioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Ed ereditando il compito di Suor Angela, farà i conti con sé stessa.

Che Dio ci Aiuti 7 dovrebbe debuttare su Rai1 nei primi mesi del 2023. Nell’attesa vedremo Francesca Chillemi nella fiction Mediaset Viola come il Mare, al fianco dell’attore turco Can Yaman, apparso in Che Dio ci Aiuti nel finale della sesta stagione.

Continua a leggere su optimagazine.com.