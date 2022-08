Tra i libri da leggere consigliati per gli amanti delle serie tv, quest’estate, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Sono tanti i romanzi che saranno presto adattati in miniserie o lunghe serialità per piattaforme streaming o emittenti della tv generalista. Se alcune serie sono ormai andate ampiamente oltre il contenuto dei libri da cui sono tratte, come The Handmaid’s Tale o Sanditon, molti altri best-seller saranno presto trasposti in serie tv di prossima uscita o appena annunciate.

Ecco qualche consiglio su libri da leggere per chi è curioso/a di vederli prossimamente adattati per la tv.

Tutto Chiede Salvezza

Tra i libri da leggere quest’estate si fa notare il romanzo di Daniele Mencarelli, edito nel 2020 da Mondadori, vincitore del premio Strega Giovani e finalista nell’edizione del premio Strega dello stesso anno. Il libro, vagamente autobiografico, è ambientato nell’estate del 1994 e racconta la vicenda di un ragazzo sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio in un reparto di psichiatria, in cui conoscerà altri pazienti con cui condividere la sua esperienza. La serie omonima diretta da Francesco Bruni (Cosa Sarà?), con Federico Cesari nei panni del protagonista Daniele, debutterà su Netflix a ottobre.

La Storia

Tra i libri da leggere o rileggere si può annoverare il capolavoro di Elsa Morante, che diventerà una serie Rai diretta da Francesca Archibugi. Jasmine Trinca sarà nel ruolo della protagonista Ida Ramundo, affiancata da un cast corale composto da Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga. La storia drammatica della vedova Ida Ramundo durante la Seconda Guerra Mondiale e l’occupazione nazista di Roma diventa così un romanzo storico a puntate, girato tra la Capitale e Napoli, le cui riprese sono appena iniziate.

I Leoni di Sicilia

Grande successo editoriale, tra i libri da leggere quest’estate c’è anche I Leoni di Sicilia: la saga della famiglia Florio arriverà su Disney+ con l’adattamento diretto da Paolo Genovese e un cast composto da Miriam Leone, Michele Riondino ed Eduardo Scarpetta nei ruoli principali. Il fenomeno editoriale di Stefania Auci, pubblicato nel 2019, è un dramma storico ambientato nella Palermo dell’800, quando una dinastia di armatori e imprenditori attivi in diversi settori diventa protagonista di un’epoca d’oro dello sviluppo economico dell’isola. Al primo romanzo ha fatto seguito un secondo, L’inverno dei Leoni, pubblicato nel 2021.

Il Diavolo e la Città Bianca

Appena annunciata da Hulu, la serie tratta dal best-seller di Erik Larson Devil in the White City vedrà Keanu Reeves nei panni del protagonista, l’architetto visionario Daniel H. Burnham determinato a lasciare la sua impronta sull’Esposizione Universale di Chicago del 1893. Il progetto, inizialmente adattato come un film, è stato a lungo in sviluppo e solo ora ha ottenuto l’ordine per una prima stagione. A produrre la serie, la premiata coppia Scorsese-DiCaprio.

Trust

Tra i libri da leggere quest’estate c’è un titolo appena pubblicato eppure già diventato un best-seller. Trust di Hernan Diaz è la storia di un ricco finanziere americano che negli anni ’50, deluso dopo aver letto la sua biografia romanzata, decide di assumere una ghostwriter, la giovane Ida Partenza, figlia di un anarchico italiano, per scrivere un libro di memorie che lo rispecchi. La malcapitata realizzerà che il magnate sta cercando di riscrivere completamente la sua storia e quella della sua defunta moglie. Protagonista di Trust per HBO sarà il premio Oscar Kate Winslet, reduce dal successo di Omicidio a Easttown.

