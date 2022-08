Keanu Reeves sarà il volto del lungamente atteso adattamento televisivo del bestseller di Erik Larson Devil in the White City per Hulu: Ad anticiparlo è The Hollywood Reporter, che descrive il progetto come “il suo più grande ruolo televisivo fino ad oggi“. In effetti questo dramma che si preannuncia ad alto budget ha avuto una genesi lunga e tortuosa: sviluppato sia come film che come soggetto per la televisione da quando Leonardo DiCaprio ne ha acquistato i diritti nel 2010, ha ottenuto un ordine formale per la serie da parte dello streamer Disney solo il 4 agosto.

La serie con Keanu Reeves è stata annunciata da Hulu alla stampa durante il tour estivo della Television Critics Association. Sam Shaw (già partner di Hulu per Castle Rock) è impegnato nel progetto in qualità di sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo. Il premio Oscar DiCaprio e la sua partner della società Appian Way, Jennifer Davisson, produrranno la serie insieme a Martin Scorsese, che a sua volta era stato precedentemente indicato come potenziale regista di un film di Paramount Pictures tratto dal libro, con DiCaprio come protagonista. Il lungo iter dell’adattamento è sfociato adesso in una co-produzione tra Paramount Television Studios (Paramount Pictures ha ottenuto i diritti del romanzo a seguito di una lunga asta di offerte nel 2015) e ABC. la coppia Scorsese – DiCaprio alla produzione è garanzia di successo: i due hanno già collaborato per i film Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island e The Wolf of Wall Street.

La scelta del protagonista è ricaduta su Keanu Reeves: dopo mesi di trattative, l’accordo prevede che sarà lui il volto principale, nonché produttore esecutivo della serie, in sviluppo presso Hulu dal 2019. Non sembra previsto, invece, alcun ruolo per DiCaprio. A dirigere gli episodi (non è ancora chiaro quanti) sarà Todd Field, che figura anche tra i produttori esecutivi insieme a Rick Yorn, Stacey Sher e Mark Lafferty.

Keanu Reeves presterà il volto a Daniel H. Burnham, un architetto esigente ma visionario che intende lasciare il segno nella storia con l’Esposizione Universale di Chicago del 1893. Altro personaggio chiave del romanzo è il dottor HH Holmes, il primo serial killer moderno d’America e l’uomo dietro il famigerato “Castello dell’Omicidio” costruito all’ombra della fiera. Questa la sinossi del romanzo, edito in Italia da Neri Pozza col titolo Il Diavolo e la Città Bianca.

Stati Uniti, 30 ottobre 1893. L’architetto Daniel H. Burnham è sul tetto del mondo: l’Esposizione Universale di Chicago si è appena conclusa con uno straordinario successo di critica e pubblico e, ad appena quattro anni dal clamore suscitato dall’Esposizione di Parigi, l’America celebra il suo trionfo di avanguardia globale nel campo dell’architettura e simbolo delle promesse della modernità e del Novecento. Quella di Burnham è stata una lotta dai contorni epici contro tempo, politica e caratteristiche fisiche del terreno: tra complesse bonifiche, rischi di sciopero, scontri con le personalità locali e un clima quanto mai inclemente, l’edificazione della “Città Bianca” appare a tutti come un miracolo. Un sogno giunto al suo lieto fine. Ma c’è un’altra città, oscura e demoniaca, che si è andata costruendo parallelamente nel ventre del paese; una città tirata su da un unico uomo nel silenzio dello scantinato del suo albergo, cadavere su cadavere, omicidio dopo omicidio. Per tutta la durata dell’Esposizione, Henry Howard Holmes, “l’assassino più folle e depravato dell’Ottocento”, ha infatti continuato a uccidere: il suo hotel, “il Castello”, da cui sono passati nei mesi della fiera centinaia di turisti, è un intricato dedalo di stanze e corridoi che nascondono scannatoi, camere di tortura e forni crematori. Un capolavoro di perversione sorretto unicamente dal fascino di un uomo che, con la sua avvenenza e i suoi modi calmi e diretti, è riuscito a ingannare un’intera comunità…

