Omicidio a Easttown 2 non è stata ancora confermata da HBO, nonostante il successo indiscusso di critica e pubblico e i premi ricevuti agli Emmy, 4 vittorie su 16 nomination. Ma il rinnovo del format, nato come miniserie, potrebbe arrivare presto. la protagonista Kate Winslet, premiata con l’Emmy per il ruolo della spigolosa poliziotta Mare, ha accennato ad una possibile sfumatura della trama nel caso in cui una seconda stagione dovesse effettivamente essere prodotta da HBO.

Omicidio a Easttown 2 dovrebbe trattare il tema della brutalità della polizia, che si inquadra nel più ampio problema del razzismo sistemico delle forze dell’ordine negli Stati Uniti: il dibattito intorno alla questione si è infiammato lo scorso anno dopo gli episodi che hanno visto vittime Breonna Taylor a Louisville, George Floyd a Minneapolis, Ahmaud Arbery a Glynn County e in molti altri casi in cui uomini e donne in divisa hanno fatto vittime innocenti o presunte tali nel corso di operazioni di polizia.

Omicidio a Easttown 2 è un crime drama ambientato in una cittadina della Pennsylvania, divenuta oggetto di un turismo di massa dopo la diffusione della serie, in cui una detective dalla vita personale sfasciata indaga su un brutale omicidio addentrandosi in un caso che coinvolge più ragazze del posto. Kate Winslet ha dichiarato da subito la sua disponibilità ad interpretare di nuovo Marianne “Mare” Sheehan per una seconda stagione, che lo showrunner Brad Ingelsby si è detto pronto a sviluppare nel caso in cui dovesse avere tra le mani una storia avvincente tanto quanto la precedente (qui la nostra recensione della prima stagione).

Un suggerimento per Omicidio a Easttown 2 arriva proprio da Winslet, che in una recente intervista con il quotidiano The Guardian, ha risposto ad una domanda relativa al delicato tema dell’uso della forza da parte della polizia: secondo l’attrice, se dovesse esserci una seconda stagione questo aspetto non potrà essere ignorato perché rappresenta purtroppo una triste realtà.

Non so se interpreterò di nuovo Mare. Ma se dovessimo fare una seconda stagione, allora di sicuro queste atrocità che sono esistite nelle forze di polizia qui e in America si faranno strada nelle storie che raccontiamo. Al cento per cento. Non puoi fingere che queste cose non siano accadute. Perché sono accadute.

Omicidio a Easttown 2 potrebbe dare un contributo ad approfondire il dibattito sulle ingiustizie delle forze dell’ordine e dare voce alle vittime innocenti di condotte illecite. Per Winslet questa dovrebbe essere la missione della prossima stagione della serie.

Ci sentiamo tutti così traditi e impotenti. Dobbiamo trasformare questo momento in qualcosa di significativo. Dobbiamo usare le nostre voci a favore delle persone che non ne hanno una. Questo conta per me adesso in modi in cui non avrei nemmeno immaginato quando avevo 20 anni.

