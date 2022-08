Il set di Don Matteo 14 aprirà a marzo 2023. Ad annunciarlo è Nino Frassica all’Ansa, che conferma anche come Terence Hill resterà in panchina nella prossima stagione. Una mossa rischiosa introdurre Raoul Bova al posto dell’iconico protagonista, che tuttavia non ha intaccato minimamente lo stile della fiction di Rai1. Anzi, l’ha migliorata portandola a registrare ascolti record (oltre il 34% di share nel finale di stagione).

Queste le parole di Frassica:

Gli sceneggiatori stanno lavorando sulle storie. Io ancora mi diverto molto nelle parti della vita quotidiana. (…) Mi dispiace non poter più lavorare con Terence Hill, ma anche con Raoul mi trovo benissimo.

La grande novità di Don Matteo 14 però sarà il probabile addio di Maria Chiara Giannetta e di Maurizio Lastrico. Del resto, l’attrice lo aveva già anticipato in un’altra intervista, e lo ha riconfermato al settimanale TvMania:

Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale.

La Giannetta si riferisce ovviamente al bacio nel finale di Don Matteo 13 che ha riportato Anna tra le braccia di Marco. La loro storia d’amore è stata introdotta nell’undicesima stagione, poi si è interrotta nella dodicesima (la Capitana aveva scelto di stare con Sergio La Cava, personaggio interpretato da Dario Aita e new entry). Nella tredicesima, i due hanno provato ad essere amici, non riuscendo alla fine a nascondere i sentimenti che provavano ancora l’uno per l’altra. I fan speravano in un lieto fine, che è arrivato per la gioia di tutti.

Proprio per questo motivo, la Giannetta a TvMania boccia il tira e molla tra i due. Dopo quell’happy ending, non dovrebbe esserci nessuna ragione per farli ritornare nella prossima stagione:

Nessun PM è mai rimasto per più di tre stagioni a Don Matteo. La storia tra Marco ed Anna dovrebbe finire bene con quel bacio o terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi. Dopo tutto questo è impensabile continuare con questo tira e molla.

Inoltre, nei prossimi mesi Maria Chiara Giannetta tornerà sul set per la seconda stagione di Blanca e per quella di Buongiorno Mamma, quindi un addio a Don Matteo sembra plausibile.

