Maria Chiara Giannetta lascerà Don Matteo? Dopo la conclusione della tredicesima stagione, che ha visto il tanto sospirato lieto fine per i personaggi di Anna e Marco, l’attrice potrebbe uscire di scena, forse insieme al suo collega, Maurizio Lastrico.

Per ora si tratta ovviamente di ipotesi, che non sono tuttavia da escludere. Eppure le ultime dichiarazioni di Maria Chiara Giannetta fanno tremare i fan. Raggiunta da Tiscali in occasione dei Nastri D’Argento, dove l’attrice foggiana ha vinto il premio alla Miglior attrice protagonista di Blanca, la Giannetta ha parlato del successo di Don Matteo e della new entry Raoul Bova, con il quale ha lavorato in Buongiorno mamma: “Ha portato una ventata di novità, ma è riuscito ad aderire perfettamente al personaggio di Don Matteo, per me c’è un po’ di Terrence Hill in Raoul”.

Mentre Bova è stato confermato come protagonista assoluto della stagione 14, ci sono dubbi sulla presenza di Maria Chiara Giannetta e quindi dei personaggi di Anna e Marco. “Se son rose fioriranno”, ha commentato l’attrice, aggiungendo “vedremo se sarà necessario continuare questa storia e questo rapporto, non lo sappiamo. I due hanno chiuso un cerchio e ci deve essere una forte motivazione per riaprirlo. Qualsiasi sia la formula. Che sia lo stare insieme, lasciarsi o ritornare insieme. Non lo so. Sta tutto nella scrittura il nostro lavoro”.

L’attrice ha confermato a Tiscali che sta girando la seconda stagione di Buongiorno mamma, mentre per quanto riguarda Blanca: “Inizieremo a girare la seconda serie a ottobre/novembre. E’ una serie invernale, quindi finiremo in pieno inverno. Aspettiamo, non so ancora niente”, ha concluso ai microfoni di Tiscali.

Don Matteo senza Anna e Marco sarebbe una grande perdita per la fiction, dopo l’addio di Terence Hill. La coppia è molto amata dal pubblico, ma come ha dichiarato la Giannetta, ci deve essere una ragione valida per tenere a galla la loro dinamica.

