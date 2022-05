Il finale di Don Matteo 13 è arrivato. Stasera si conclude la tredicesima stagione che ha segnato un passaggio di testimone storico per la televisione italiana. Dopo vent’anni in tonaca e in sella alla sua bici, Terence Hill ha lasciato il ruolo di protagonista nelle mani del suo erede Raoul Bova, che a partire dalla quinta puntata ha vestito i panni del nuovo parroco di Spoleto, Don Massimo.

Lui è stato un personaggio fin da subito avvolto nel mistero, e lentamente gli spettatori hanno potuto carpire qualcosa di più sulla sua storia. Ora, il finale di Don Matteo 13 è pronto a svelare un altro retroscena sconvolgente: c’è una donna dal suo passato arrivata in città per vederlo. E di nuovo sorge spontanea la domanda: Don Massimo è davvero chi dice di essere?

Riflettori puntati anche sulle complicate vicende sentimentali tra la Capitana Anna e il PM Nardi. Ci sarà davvero il gran colpo di scena al bacio, come anticipato in una clip promozionale, che li farà tornare insieme?

Rivedremo, infine, Terence Hill? Il titolo del finale di stagione sembra indicare altro. Ecco le anticipazioni sull’ultima puntata intitolata Dimenticando Don Matteo:

Don Massimo è da alcuni giorni distante, e alcune sue frequentazioni la comunità di Spoleto. Anche i carabinieri del luogo lo intercettano con persone poco raccomandabili. Cecchini è l’unico a fidarsi ancora del nuovo parroco, mentre viene a galla una sorprendente connessione fra Matteo e Massimo. Intanto, Marco Nardi sembra ormai molto legato a Valentina, mentre la Capitana Anna è indecisa sul suo futuro. Il ritorno di Sergio non l’ha lasciata indifferente, mentre sta ancora valutando l’offerta del Colonnello Valenti. E se ci fosse spazio per un clamoroso ritorno di fiamma?

Nel cast di Don Matteo 13: Terence Hill nei panni di Don Matteo; Raoul Bova è Don Massimo; Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini; Maria Chiara Giannetta è la Capitana Anna Olivieri; Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi; Nathalie Guetta nei panni di Natalina; Francesco Scali nel ruolo di Pippo; Aurora Menenti è Ines; e Francesco Castiglione è Barba. New entry: Emma Valenti è Valentina Anceschi; Mattia Teruzzi è Federico; Giorgia Agata è Greta.

L’appuntamento con il finale di Don Matteo 13 su Rai1 è alle ore 21:25.

