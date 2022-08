Come annunciato negli ultimi giorni di luglio, da oggi 2 agosto è possibile effettuare il passaggio da DAZN Standard a Plus. Per chi vuole conservare la doppia visione in simultanea dei contenuti da reti internet diverse, la procedura è d’obbligo. Dopo aver sottolineato già quali siano i passaggi per l’upgrade, è giusto ritornare sulle modalità di trasformazione del proprio abbonamento nel giorno in cui queste diventano possibili.

Perché passare a DAZN Plus

Vale la pena, ancora una volta, soffermarsi sul perché è necessario passare da DAZN Standard a Plus. Rimanendo fedeli all’abbonamento di base (a 29,90 euro), non sarà più possibile usufruire del servizio in contemporanea da due dispositivi agganciati a reti internet diverse: piuttosto, le due utenze dovranno connettersi dallo stesso luogo o abitazione. Al contrario, con l’abbonamento Plus (a 39,90 euro), sarà possibile collegare all’account fino a 6 dispositivi e due di questi potranno anche godere del medesimo evento nello stesso tempo ma da reti diverse, a qualsiasi distanza.

Come procedere

Come si effettua il passaggio da DAZN Standard a Plus? La procedura è possibile entrando nell’area “Il Mio Account”, a partire proprio da oggi 2 Agosto, nel caso in cui il servizio venga pagato con carta di credito/debito o PayPal. Nel caso in cui la transazione avvenga attraverso un fornitore terzo come Google o Apple, si dovrà procedere nell’area abbonamenti dell’app store di riferimento.

In qualsiasi momento, sarà possibile tornare al piano Standard da quello Plus. I passaggi saranno inversi rispetto a quelli già indicati con l’operazione condotta dall’account personale della piattaforma DAZN appunto, oppure dagli store di riferimento nel caso di fornitori terzi. Il passaggio alle nuove condizioni di abbonamento sarà immediato e si usufruirà subito della tipologia di servizio appena richiesta. Non ci saranno dunque problemi per l’avvio del prossimo campionato.

Continua a leggere su optimagazine.com