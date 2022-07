Oramai è noto a tutti che, per la doppia visione degli eventi sportivi, bisognerà passare da DAZN standard a Plus, dunque modificare il proprio abbonamento alla piattaforma di streaming, già nelle prime fasi del Campionato di calcio. La procedura è abbastanza semplice e immediata e potrà essere effettuata direttamente dall’account degli interessati, con un paio di semplici step.

Prima di chiarire le fasi necessarie, è giusto ribadire che il piano standard di DAZN costerà per i già abbonati (per quest’anno) 29 euro ma non permetterà di usufruire in contemporanea del servizio da due reti diverse. Al contrario, chi vorrà assicurarsi la visione (magari di una stessa partita) da due luoghi distanti, ci sarà da sottoscrivere proprio l’abbonamento Plus a 39 euro.

Come passare da DAZN Standard a Plus dal proprio profilo

Il passaggio alla tipologia di abbonamento premium potrà avvenire in autonomia andando all’interno dell’area “Il Mio Account”. La procedura non è ancora attiva ma lo sarà dal 2 Agosto e potrà essere eseguita sulla piattaforma di streaming appunto, se il pagamento del servizio avviene con carta di credito o di debito oppure ancora con PayPal. Nel caso in cui l’abbonamento a DAZN sia avvenuto attraverso un fornitore terzo come Google o Apple, per cambiare la sottoscrizione si dovrà andare nell’area abbonamenti dell’app store di riferimento.

Possibile ritorno al DAZN standard dal Plus

Così come è semplice passare da DAZN Standard a Plus, è del tutto fattibile anche il contrario. Sempre dal prossimo 2 agosto, l’operazione sarà possibile contattando il customer service della piattaforma al numero 02 8295 8308 nel caso di pagamenti via carte di credito o di debito e ancora PayPal. Al contrario, nel caso di sottoscrizione via Google e Apple, pure in quest’ultimo caso, bisognerà fare riferimento ai rispettivi store.

