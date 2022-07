A che punto siamo con il bonus 200 euro su Reddito di Cittadinanza e sullo stesso beneficio per partite IVA? Il mese di luglio volge oramai al termine e ci sono degli aspetti da chiarire su entrambi i fronti. Sulla base di alcuni feedback forniti da parte dell’INPS possiamo portare avanti una serie di riflessioni importanti al riguardo, nonostante il clima di incertezza.

Bonus 200 su Reddito di Cittadinanza

Come chiarito già sulle nostre pagine, in molti si aspettavano il bonus 200 euro in accredito con la mensilità di luglio del Reddito di Cittadinanza. Purtroppo così non è accaduto e tanti cittadini sono rimasti del tutto a secco del contributo nei corso della settimana che volge al termine. A richiesta specifica di qualche cittadino, il team social dell’ente previdenziale ha fatto sapere che per il momento non ci sono eventuali comunicazioni da fornire sulla somma. Considerando che con oggi, venerdì 29 luglio, si chiude di fatto la parte operativa del mese, è possibile che per la disponibilità della cifra si possa dover aspettare almeno i primi giorni di agosto.

Attendiamo maggiori informazioni e le condivideremo come sempre #InpsInAscolto — INPS (@INPS_it) July 29, 2022

Bonus 200 euro per partite IVA

Alla sostanziale incertezza per il bonus 200 euro su Reddito di Cittadinanza, si associa anche la lunga attesa relativa alle informazioni sullo stesso contributo per partite IVA. Il sussidio per lavoratori autonomi è stato almeno confermato nel corso di questa prima parte di estate ma le modalità per la relativa erogazione non sono state ancora comunicate. Sempre il team social dell’ente previdenziale afferma di non avere ancora comunicazioni da fornire in merito alla misura di ausilio per le famiglie italiane. Anche in questo caso, il mese di agosto potrebbe essere decisivo in questo senso con i dettagli utili per ricevere la cifra, se con apposita richiesta (è molto probabile) o in maniera automatica.

