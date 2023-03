Da oggi 16 marzo, la Certificazione Unica sarà disponibile direttamente sul sito dell’INPS per chi ne avrà necessità. Tuttavia c’è un orario esatto dal quale la preziosa documentazione utile per la dichiarazione dei redditi sarà messa a disposizione e ci saranno anche diverse modalità attraverso le quali sarà possibile ottenerla.

L’INPS consente agli utenti di ottenere la loro certificazione unica dalla ore 18 di oggi 16 marzo. Come è noto certamente a tutti, il documento è valido per questo 2023 ma si riferisce ai redditi percepiti nel corso del 2022.

Come procedere dunque alla richiesta del proprio fascicolo, dalle ore 18 così come indicato? Gli utenti interessati potranno accedere al sito INPS attraverso le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) alla scheda denominata “Servizio Certificazione unica 2023 (Cittadino)” presente sul portale dell’Istituto, Naturalmente il documento potrà essere visualizzato, scaricato e stampato per tutti i fini validi per la successiva dichiarazione dei redditi. Se non ci si vorrà avvalere del portale web per l’operazione, si potrà anche utilizzare l’App Mobile sempre dell’INPS. Bisognerà sempre far uso delle credenziali personali e dunque visitare la scheda “Certificazione Unica”. Si rende necessario anche un chiarimento per i pensionati: questi ultimi potranno scaricare e stampare il modello della CU/2023, in aggiunta, anche dal servizio online “Cedolino pensione”.

Per finire, è giusto non trascurare che la Certificazione Unica potrà essere richiesta anche tramite patronati, CAF e professionisti abilitati per tutti coloro che hanno poca dimestichezza con il portale come con l’applicazione mobile dell’INPS. Per finire, sempre la stessa documentazione personale potrà essere richiesta attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo mail richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. Al messaggio dovrà essere allegata una copia del documento di identità del richiedente. Il fascicolo sarà poi inoltrato dall’INPS proprio alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.

