Proprio in questo primo giorno di dicembre, non funziona il sito Bonus Trasporti, o meglio la sezione del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pensata per ottenere il contributo dedicato agli abbonamenti ai mezzi pubblici. Le difficoltà sono molteplici e non possono di certo essere sottovalutate, considerando l’importanza di un contributo così utile.

A partire dalle ore 8 di questa mattina, sarebbero dovute partire le richieste per il Bonus Trasporti attraverso la procedura dedicata condotta sul portale della Pubblica Amministrazione. Peccato che, non appena giunto il fatidico momento, davvero in pochissimi sono riusciti nel loro intento. Evidentemente, per le troppe richieste di accesso, in molti non sono riusciti ad accedere alla loro area riservata con SPID. La maggior parte dei cittadini, poi, si è trovata al cospetto di una notifica di attesa incredibilmente lunga. Effettuando un test di redazione, intorno alle ore 9:30, sono stati segnalati all’incirca 400.000 utenti in coda, con un tempo stimato di fila di più di un’ora.

Chiarite le più che probabili cause legate al non funzionamento del sito bonus trasporti, va anche detto che (vista la lunghissima coda dei richiedenti) in tanti non riusciranno a fare richiesta del contributo. Con un refresh della pagina del sito del Ministero del Lavoro in effetti, all’incirca intorno alle ore 10 odierne, è stata comunicato il termine delle risorse per il contributo valido per abbonamenti e biglietti per i trasporti pubblici. Non c’è da stupirsi, vista l’importanza che il bonus stesso riveste in un numero crescente di famiglie italiani. Quella concessa oggi è di certo l’ultima occasione di questo 2023 per ottenere l’aiuto finanziario. Per il 2024 oramai alle porte, ci sarà da capire se un aiuto economico di questo tipo sarà ancora messo a disposizione e in quali modalità.

Continua a leggere su optimagazine.com