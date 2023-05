Oggi 2 maggio ancora non funziona il 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, almeno nelle prime ore della mattinata di questo martedì di inizio mese. In molti si chiedono perchè mai la procedura non sia attiva all’interno della loro area personale, dopo il dovuto accesso con SPID o CIE. Niente panico: per il momento non è in corso alcun malfunzionamento tecnico. Semmai va preso in considerazione l’orario in cui sarà possibile effettuare l’operazione online tanto attesa.

Negli ultimi giorni di aprile era stata la stessa Agenzia delle Entrate a ricordare che dal giorno 2 maggio sarebbe stato possibile procedere alla consultazione del 730 precompilato in piattaforma. Poi l’ente aveva anche specificato che il servizio sarebbe stato disponibile nel pomeriggio odierno. Dunque è assolutamente normale che chiunque provi ad effettuare l’operazione almeno fino all’ora di pranzo non riesca nel suo intento. Non è stato fornito alcun orario per il via all’accesso al prezioso e utile documento sui redditi ma possiamo ipotizzare che nulla si muova almeno fino alle ore 15 o anche dopo.

Dunque non ci sono più dubbi: se non funziona il 730 precompilato nella mattinata del 2 maggio, tutto rientra nella normalità delle tempistiche fornite dall’Agenzia delle Entrate. Al contrario se, nel prosieguo della giornate e dunque nel pomeriggio, lo stesso servizio non dovesse essere comunque disponibile, solo allora si potrebbe parlare di anomalie. A dire la verità, il numero corposo degli accessi alla piattaforma potrebbe far scaturire qualche errore di login o similari: niente panico neanche in questo secondo caso, si potrà di certo riprovare in un secondo momento e ottenere invece il risultato sperato.

Per finire vale la pena ricordare come, per quanto il 730 precompilato sarà visibile dalle prossime ore, il documento potrà essere accettato così com’è o modificato per il successivo invio solo dal prossimo 11 maggio.

Continua a leggere su optimagazine.com