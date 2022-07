La domanda di queste ore per molti è: quando arriva il bonus 200 euro su Reddito di Cittadinanza? La quota extra garantita dal Dl Aiuti per combattere l’inflazione, quando verrà accreditata per coloro che percepiscono proprio le mensilità del RdC da svariato o poco tempo? Ci sono dei chiarimenti da fare, sulla base di quanto comunicato dall’INPS nelle scorse settimane e quanto accaduto nelle ultime ore.

I dubbi

Nella circolare circolare n° 73 del 24-06-2022, proprio l’INPS aveva affermato che il bonus 200 su Reddito di Cittadinanza sarebbe arrivato a luglio come maggiorazione rispetto alla consueta rata mensile spettante a singoli e nuclei familiari. Allo stesso tempo, tuttavia, l’ente previdenziale aveva fatto sapere che l’accredito sarebbe avvenuto solo a patto che i membri del nucleo non avessero già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie dell’incentivo.

Nella giornata di ieri, sono partiti gli accrediti per la mensilità di luglio, eppure sono molti (troppi) ad affermare di non aver ricevuto la maggiorazione promessa nella corrente data. Attraverso i suoi canali social, l’INPS non ha fornito risposte esaustive al problema ma ha solo suggerito di sincerarsi che non aver beneficiato già del contributo attraverso altri membri del nucleo famigliare destinatari dell’incentivo.

L’ipotesi di arrivo

Per chi è rimasto dunque a bocca asciutta, quando arriva il bonus 200 euro su Reddito di Cittadinanza? L’ipotesi più accreditata è che l’effettivo accredito della somma avvenga nel giro di pochissimo, magari in un paio di giorni. Tra oggi e domani 29 luglio, in effetti, si spera che la somma sia disponibile per i cittadini vista pure l’imminente fine del mese estivo.

Il bonus risulta certo molto atteso per far fronte all’inflazione galoppante delle ultime settimane per la totalità di beni di primo consumo. All’interno di un nuovo Dl Aiuti Bis è prevista l’erogazione di un secondo contributo anche ad agosto.

Continua a leggere su optimagazine.com