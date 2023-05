Niente panico se nella mattinata di oggi 11 maggio non funziona il 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La giornata è senz’altro importante è anche delicata. Proprio nelle prossime ore, i cittadini italiani potranno accedere al portale e inviare la documentazione fiscale così come già proposta o modificarla sulla base delle proprie esigenze. Dunque è normale che fin dal mattino ci siano dei dubbi relativi alla procedura e magari si pensi anche a malfunzionamenti di natura tecnica (almeno per il momento, non registrati).

Dallo scorso 2 maggio, è stato possibile accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate per consultare sempre il 730 precompilato ma non è stato ancora possibile modificarlo o anche inviarlo. Questi due passaggi cruciali prenderanno il via solo nella giornata di oggi e qui nascono i principali dubbi degli utenti. Chi, nella mattinata odierna, ritiene che non funziona il 730 precompilato perché non riesce ad inoltrare il proprio documento fiscale deve sapere che il servizio sarà reso disponibile solo nel pomeriggio. Qualsiasi messaggio di errore o blocco registrato prima di pranzo insomma, rientrerà nella normalità perché non è stato ancora dato alcun via alle operazioni sulla dichiarazione fiscale.

Chiarito il perché per alcuni non funziona il 730 precompilato in questa giornata, è anche il caso di dire che non è purtroppo noto l’orario esatto in cui sarà dato il via alla procedura. Forse dalle 14 in poi o anche più tardi si potrà accedere all’area riservata con Spid, Cie o Cns (Carta Nazionale dei Servizi) e procedere proprio all’inoltro desiderato. Probabilmente l’Agenzia preferisce non fornire un appuntamento esatto per evitare accessi simultanei in determinati momenti e scatenare possibili problemi. D’altronde l’operazione potrà essere eseguita con calma e non necessariamente nelle prossime ore o anche giorni.

