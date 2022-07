Bisogna analizzare più da vicino alcune informazioni su quando escono i biglietti di Vicenza-Milan, almeno per quanto riguarda i tifosi ospiti. Già, perché la vendita per i sostenitori locali è già scattata nella giornata di mercoledì, mentre i milanisti si chiedono quando potrà sbloccarsi la situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore. In effetti, c’è un motivo molto preciso per il quale non abbiamo ancora la possibilità di procedere con l’ordine dei tagliandi a disposizione in Curva Nord, destinati appunto a chi intende seguire i campioni d’Italia in vista del match in programma sabato pomeriggio.

Cosa sappiamo su quando escono i biglietti di Vicenza-Milan per gli ospiti, in vista di sabato prossimo

Rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi con un primo articolo a tema, infatti, nelle ultime ore sono venute a galla altre informazioni relative a coloro che si chiedono quando escono i biglietti di Vicenza-Milan. Secondo quanto ho appreso in mattinata, più in particolare, pare che il giorno di apertura della prevendita focalizzata sulla Curva Nord, destinata proprio ai supporter rossoneri, verrà comunicato in un secondo momento. Tutto dipenderà dalle decisioni che verranno prese in occasione della riunione GOS, che a quanto pare è prevista nella giornata di venerdì.

Insomma, domani ne sapremo di più e, qualora vi siate chiesti quando escono i biglietti di Vicenza-Milan, ci sono buone probabilità che entro sabato possano essere diramate comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista. Insomma, ancora un po’ di pazienza prima di scoprire come muoversi, fermo restando che ad oggi siano ufficiali quantomeno le informazioni sui prezzi. Anche in Curva Nord, infatti, sarà necessario sborsare 20 euro per portarsi a casa un biglietto.

Contiamo di fornirvi a breve ulteriori dettagli a proposito dei biglietti di Vicenza-Milan, in vista del match di sabato prossimo.