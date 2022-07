Si parla già dei biglietti di Vicenza-Milan, considerando il fatto che c’è molta attesa per l’ultimo test amichevole della compagine rossonera in questo precampionato. Mancano poco meno di due settimane e tanti tifosi del posto, evidentemente, sono in attesa di riscontri ufficiali per assicurarsi un ticket valido. La partita è in programma sabato 6 agosto al Menti, con calcio d’inizio previsto alle 19. Gli ultimi riscontri ufficiali vedono il sito ufficiale del Milan rimandare ai prossimi giorni tutte le informazioni ufficiali del caso. Insomma, occorre portare ancora pazienza.

Il punto della situazione sui biglietti di Vicenza-Milan: cosa sappiamo in vista dell’amichevole

Un altro capitolo, dunque, dopo i chiarimenti del caso sulla vendita dei biglietti per l’esordio dei campioni d’Italia in Serie A trattati nei giorni scorsi. In quel caso, infatti, ci siamo soffermati sulle indiscrezioni relative a Milan-Udinese. Come stanno le cose per il test in programma la prossima settimana? Come accennato in precedenza, al momento è impossibile condividere notizie ufficiali sul tema, ma è altrettanto chiaro che conosceremo tutte le dritte del caso per i tifosi a stretto giro. Dando uno sguardo ad altre amichevoli, al momento la situazione appare molto chiara.

Per sapere come muoversi in ottica biglietti di Vicenza-Milan, nel dettaglio, dovremo attendere il prossimo weekend. Entro quattro o cinque giorni, infatti, i due club renderanno pubbliche le informazioni per assicurarsi il tagliando valido per accedere al Menti. Oltre ai tanti tifosi rossoneri, che avranno l’occasione di vedere dal vivo la propria squadra del cuore, non dobbiamo tralasciare la voglia dei sostenitori di casa, nel dare il proprio supporto ad una squadra chiamata a dare risposte sul campo dopo una stagione complicatissima.

Insomma, se siete interessati ai biglietti di Vicenza-Milan, occhi aperti. Entro il weekend con ogni probabilità avremo le informazioni definitive su vendita e prezzi.