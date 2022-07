Uno scherzo, quello di Fedez alla figlia Vittoria, che finisce con il pianto disperato della piccola. In queste ore i Ferragnez si trovano a Roma e nell’ultimo post del rapper su Instagram vediamo il momento in cui la secondogenita della coppia di influencer scoppia a piangere.

Fedez tiene in braccio Vittoria e colpisce la porta con un piede, generando un rumore che spaventa la piccola. “No, Vitto, no”, dice alla sua bambina mentre le accarezza la testa. Tutti conosciamo i tempi di reazione dei bambini, specialmente a seguito di uno spavento o di un ferimento.

Vittoria spalanca gli occhioni azzurri e progressivamente sulla sua faccia si palesa il classico broncio che preannuncia l’arrivo del pianto. Due secondi dopo, Vittoria scoppia in un pianto stridente mentre Fedez non riesce a trattenere una risata. “Sono un padre orribile”, scrive il rapper di Disumano nella didascalia del video ammettendo quanto sia cinico ridere per la sua bambina spaventata.

“Mi sento un mostro perché sto ridendo troppo”, aggiunge Fedez nelle storie di Instagram. A proposito della sua famiglia, dopo il successo della serie Amazon Prime The Ferragnez la piattaforma ha annunciato che arriverà la seconda stagione nel 2023 anche se non è stata rivelata la data ufficiale.

Nel frattempo sono cambiate tante cose: Fedez ha fatto pace con J-Ax e insieme hanno organizzato l’evento benefico Love Mi. Inoltre, Federico Lucia ha pubblicato il disco Disumano e ha lottato contro il tumore che lo ha costretto a un intervento chirurgico.

La sua malattia è stata anche un’occasione per incontrare il suo idolo Mark Hoppus dei Blink 182 in una cena in cui era presente anche Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Quest’estate, infine, Fedez ha firmato il nuovo tormentone La Dolce Vita insieme a Tanani e Mara Sattei, replicando il successo di Mille, il tormentone del 2021 con Achille Lauro e Orietta Berti.

