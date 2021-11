Il nuovo album di Fedez ha un nome: Disumano sarà il settimo disco dopo Paranoia Airlines (2019), e conterrà tutti i singoli che abbiamo ascoltato fin ad oggi. In due anni di attesa, infatti, Federico Lucia ha costellato i fan con nuovi brani arrivati dopo il periodo di pausa annunciato. Problemi Con Tutti (Giuda), Bella Storia, Bimbi Per Strada (Children), fino alle ultime hit Mille (con Achille Lauro e Orietta Berti) e Meglio Del Cinema. Non dimentichiamo, ovviamente, la canzone sanremese Chiamami Per Nome in duetto con Francesca Michielin.

Il nuovo album di Fedez

A più riprese Fedez aveva annunciato che grandi novità sarebbero arrivate molto presto, specialmente quando volava a Cagliari per lavorare in studio. In due anni Federico Lucia ha trovato sicuramente il materiale più interessante per scrivere i nuovi brani, dalle continue battaglie legali con il Codacons – nella tracklist troviamo un brano dal titolo Un Giorno In Pretura, sarà un caso? – alla nascita della piccola Vittoria, che dà il titolo a una traccia dell’album.

Recentemente, inoltre, Fedez ha di nuovo sollevato polveroni sul DDL Zan, ma non dimentichiamo la querelle contro la Rai e le polemiche con Salmo, i ripetuti dissing contro il centrodestra e, ultimamente, anche contro Matteo Renzi dopo l’affossamento del disegno di legge in Senato.

Oggi, con la piccola Vittoria guarita dal virus RSV, un Natale che si approssima e la ritrovata serenità in famiglia dopo il grande spavento per la nuova arrivata, arriva il nuovo album di Fedez con tanti ospiti.

La tracklist di Disumano

Il nuovo album di Fedez avrà 20 tracce nelle quali troviamo diversi ospiti. Ecco la tracklist.

01 Morire Morire

02 Stupido Stupido

03 Bella Storia

04 Sapore (con Tedua)

05 Bimbi Per Strada (Children)

06 Vittoria

07 Guarda Cosa Mi Fai Fare

08 Meglio Del Cinema

09 Vecchio (con Dargen D’Amico)

10 Mille (con Achille Lauro, Orietta Berti)

11 Fuori Dai Guai (con Cara)

12 Notte Brava

13 Le Madri Degli Altri (con Tananai)

14 Problemi Con Tutti (Giuda)

15 Un Giorno In Pretura

16 La Cassa Spinge 2021 (con Crookers, Myss Keta, Dargen D’Amico)

17 Fede E Speranza (con Speranza)

18 Chiamami Per Nome (con Francesca Michielin)

19 Leggeri Leggeri

20 Mi Sto Sul Ca**o

Disumano, il nuovo album di Fedez, sarà fuori il 26 novembre 2021 e da domani 2 novembre sarà disponibile in pre-order. Nell’artwork del disco Fedez è raffigurato dall’artista contemporaneo Francesco Vezzoli.