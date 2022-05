Fedez e Mark Hoppus si sono incontrati, ed è stata una serata speciale. Il rapper e influencer marito di Chiara Ferragni ha documentato lo storico evento nelle storie di Instagram, mostrando un video in cui i 3 protagonisti passeggiano con le luci suggestive del duomo di Milano e della Galleria Vittorio Emanuele sullo sfondo.

Fedez e il regalo di Mark Hoppus

Per Fedez è stata una grande emozione. Il rapper non ha mai nascosto la sua passione per i Blink 182, e incontrare Mark Hoppus gli ha permesso di realizzare un sogno. “Io e Mark ci siamo scritti quando ho scoperto di avere il tumore“, racconta Federico Lucia ai suoi fan. Il frontman dei Blink 182, infatti, recentemente ha vinto la sua battaglia contro il cancro, una malattia che ha unito a distanza i due personaggi.

“La vita è un gigantesco gioco sadico”, confessa Fedez: “A volte ti riserva delle sorprese di me**a, altre volte ti stupisce, per questo credo che valga la pena di essere vissuta appieno”. Lo dice, il rapper e influencer, dopo aver mostrato il regalo che Mark Hoppus gli ha consegnato.

Il frontman dei Blink 182, infatti, ha regalato a Fedez un ciondolo che oltre a lui possiedono soltanto il batterista Travis Barker e l’ex chitarrista Tom Delonge, dunque i membri della formazione originale della band. “Ho pianto come un bambino”, confessa il rapper milanese.

Fedez, Mark e Giacomo a Milano

Nella serata di ieri 3 coppie eccellenti erano in giro per il centro di Milano: Fedez con Chiara e Mark Hoppus con la moglie Skye Everly erano a cena con Giacomo Poretti e la moglie Daniela Cristofori.

Giacomo si è inserito in un video di Fedez e Mark Hoppus e ha lanciato la battuta: “Sono il batterista dei Blink”. Durante la passeggiata lungo la Galleria Vittorio Emanuele, il frontman della band californiana si è divertito ad indicare ai passanti la presenza di Fedez e della moglie Chiara Ferragni.

