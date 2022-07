La seconda stagione di The Ferragnez ci sarà e l’annuncio arriva dai diretti interessati. La fortunata serie TV è sbarcata su Amazon Prime Video nel 2021, e ora è tutto pronto per il secondo pacchetto di puntate.

The Ferragnez

The Ferragnez è stata l’occasione per entrare nel quotidiano di Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più cliccata sui social e non solo, che negli anni hanno conquistato il più alto numero di follower. Oggi Federico Lucia e la moglie influencer sono genitori di Leone e Vittoria e con questa serie TV hanno scoperchiato le loro fragilità, i problemi di coppia e le difficoltà che tutti abbiamo vissuto durante il grande lockdown.

Intorno a loro un circolo di amici e parenti, dalla famiglia di Chiara ai collaboratori di Fedez. Su Fedez, soprattutto, si è rinnovato l’interesse quando sono venuti fuori i suoi sbalzi d’umore, le sue fragilità e le sedute dal terapeuta.

Nell’ultimo anno, inoltre, la coppia ha affrontato i problemi di salute di Vittoria e il tumore del rapper, che tuttavia non ha mai smesso con le sue campagne di sensibilizzazione e beneficenza che spesso sono state oggetto di polemica.

Quando esce la seconda stagione di The Ferragnez

La seconda stagione di The Ferragnez arriverà su Amazon Prime Video nel 2023, anche se ancora non è stata comunicata una data ufficiale.

Tra le prime ipotesi, c’è chi sostiene che l’uscita coinciderà con la partecipazione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato con un teaser pubblicato dall’account ufficiale di Amazon Prime Video in cui il testo della sigla – scritta proprio dal rapper insieme a sua moglie – viene recitato con la sintesi vocale di Eloquens, tecnologia spesso utilizzata da Elio E Le Storie Tese.

Di seguito il teaser della seconda stagione di The Ferragnez, una delle serie più apprezzate dagli utenti di Prime Video.

Continua a leggere su optimagazine.com