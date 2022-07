FBI: Most Wanted accoglie un’altra new entry: dopo l’avvicendamento al vertice del cast tra Julian McMahon e Dylan McDermott, la quarta stagione del poliziesco CBS accoglie l’attore Edwin Hodge. Sarà un nuovo membro della task force nei prossimi episodi: il suo ingresso punta a riempire il vuoto lasciato dall’uscita di Miguel Gomez, annunciata lo scorso giugno.

Hodge farà il suo debutto in FBI: Most Wanted 4 nei panni di Ray Cannon il prossimo autunno, presumibilmente già nella première di stagione che negli Stati Uniti è fissata per il 20 settembre, secondo quanto riportato da Deadline. Il personaggio di Cannon arriverà nella squadra di Remy Scott (il nuovo protagonista Dylan McDermott) dopo un trasferimento dall’ufficio per i crimini violenti dell’FBI. La sua carriera come poliziotto è iniziata a New Orleans, dopodiché è diventato detective junior, per poi laurearsi tra i migliori della sua classe a Quantico un anno prima di arrivare nel team, seguendo le orme del padre in pensione, a sua volta agente dell’FBI.

L’approdo a FBI: Most Wanted 4 arriva dopo una serie di ruoli ricorrenti per Hodge, già apparso in Winning Time: L’Ascesa della Dinastia dei Lakers della HBO (in onda in Italia su Sky Atlantic e Now), Mayans MC di FX e nella miniserie di Apple TV+ For All Mankind. Recentemente è stato un volto regolare nel dramma medico della CBS Good Sam con Sophia Bush, cancellato dopo una sola stagione. Inoltre ha preso parte a Chicago Fire, Sleepy Hollow, Rosewood, Secrets and Lies e Cougar Town. Hodge è anche produttore, tramite la sua casa di produzione Hodge Brothers Productions.

FBI: Most Wanted 4, prodotto da Wolf Entertainment e Universal Television in associazione con CBS Studios, è prodotta dallo stesso Wolf con David Hudgins, Ken Girotti, Terry Miller, Arthur W. Forney e Peter Jankowski. In Italia è in onda in prima tv su Italia1, che dal 2021 ha trasmesso le prime due stagioni.

