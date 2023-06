Continua Shetland 7 su Giallo. Stasera, mercoledì 21 giugno, va in onda un nuovo episodio, il secondo della settima stagione. Douglas Henshall veste per l’ultima volta i panni di Jimmy Perez, prima di lasciare la serie tv. L’attore ha infatti dichiarato che dopo 5 stagioni di Shetland ne avrebbe fatte altre due per dare una degna conclusione al suo personaggio.

La trama di Shetland 7 ruota intorno alla disperata ricerca di Connor, un giovane molto vulnerabile, sparito nel nullo.

“La famiglia ha la sua storia, e iniziamo a svelarla un po’”, ha affermato Douglas Henshall, raccontando la settima stagione. “Si scopre che Danny Cairns [il padre di Connor, interpretato da Andrew Whipp] non è davvero chi dice di essere, e inizia a diventa un po ‘più politico man mano che la storia va avanti. È molto ben messo insieme – penso che lascerà le persone col fiato sospeso e a chiedersi come andrà a finire fino all’ultimo.”

Ecco le anticipazioni sull’episodio di Shetland 7 che vedremo stasera:

Dopo il ritrovamento di un cadavere sconosciuto, la ricerca di Connor si fa sempre più disperata. Perez segue Danny in un pericoloso viaggio nel suo oscuro passato.

Nel cast di Shetland 7 troviamo: Douglas Henshall nei panni di Jimmy Perez; Alison O’Donnell è Alison ‘Tosh’ McIntosh; Steven Robertson è Sandy Wilson; Mark Bonnar è Duncan Hunter; Julie Graham è Rhona Kelly; Erin Armstrong è Cassie Perez; Lewis Howden è il sergente Billy McCabe; Anne Kidd è Cora McLean; Angus Miller è Donnie; Lucianne McEvoy è Meg Pattison; Conor McCarry è PC Alex Grant; Anneika Rose è Maggie Kean; Shauna Macdonald è Rachel Cairns; Laurie Brett è Alison Woods; Patrick Robinson è Lloyd Anderson; Andrew Whipp è Danny Cairns; Nicholas Nunn è Connor Cairns; Lauren Conroy è Abbie Cairns; Sorcha Groundsell – Bryd Fleming; Stuart McQuarrie è Murry Rankin; Antony Strachan è Ally Flett; Grant O’Rourke è Jamie Narey; e Pauline Turner nei panni di Sheena Davidson.

L’appuntamento con Shetland 7 è per stasera alle 21:15 su Giallo.

