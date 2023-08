Torna Squadra speciale Cobra 11 con la stagione 27 per affrontare nuove sfide e nuovi casi. Da giovedì 3 agosto, in prima visione assoluta su Rai2, vanno in onda i nuovi episodi della storica serie tedesca.

Semir e Vicky, i due protagonisti, ispettori della polizia autostradale, riprendono a sorvegliare il territorio e a inseguire il crimine sulle strade del loro paese. Nuova stagione, nuovo format: a partire dalla ventisettesima, guarderemo tre episodi dalla durata di 90 minuti ciascuno. Perché una durata ridotta? Gli alti costi di produzione, uniti alla pandemia esplosa nel 2020, avevano convinto la produzione tedesca a chiudere la serie tv. Tuttavia, visto l’affetto dei fan per il prodotto, la rete RTL ha raggiunto un compromesso: meno episodi, ma più lunghi. Ecco spiegato il motivo.

Andiamo quindi alle anticipazioni dell‘episodio 27×01 che vedremo stasera. In Operazione Belgio le indagini riguardano una pericolosa organizzazione delinquenziale belga che rapisce persone e le tortura all’interno di container. Per localizzare i prigionieri i due poliziotti tedeschi devono collaborare con i colleghi della polizia belga, impegnata da anni in una guerra contro la criminalità organizzata. Riusciranno i due a salvare i prigionieri e a fermare la terribile serie di crimini?

Nel cast della stagione 27 di Squadra Speciale Cobra 11 troviamo: Erdoğan Atalay nel ruolo delle storico protagonista Semir Gerkhan; Pia Stutzenstein è Vicky Reisinger; Patrick Kalupa è Roman Kramer, a capo del distretto; Christopher Patten è Marc Schaffrath, ispettore del comando di Dortmund ed ex di Vicky; Gizem Emre è Dana Gerkhan, figlia di Semir; Nicolas Wolf è Max Tauber, ex collega di Vicky, diventa poi collega di Dana.

La regia è di Franco Tozza, con Erdoğan Atalay, Pia Stutzenstein, Patrick Kalupa, Gizem Emre, Nicolas Wolf, Nina Kronjäger, Jean-Yves Berteloot, Lucie Aron.

La stagione 27 di Squadra Speciale Cobra 11 vi aspetta stasera su Rai2 alle 21:20.

