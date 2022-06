FBI: Most Wanted non ha fatto in tempo a dire addio al suo protagonista Julian McMahon, e a sostituirlo con la new entry Dylan McDermott, che un’altra defezione è stata confermata in vista della prossima stagione.

Si tratta di Miguel Gomez, che in FBI: Most Wanted interpreta l’agente speciale Ivan Ortiz: l’attore lascerà il procedurale CBS e non apparirà nella quarta stagione, come annunciato da Deadline. Secondo fonti della testata, l’uscita di scena è “dovuta a una decisione creativa“.

Gomez ha debuttato in FBI: Most Wanted nella seconda stagione nel ruolo di Ortiz, nativo di Los Angeles ed ex ufficiale della LAPD Gang Unit. A sua volta si era unito al cast come personaggio regolare della serie per riempire il vuoto lasciato da un altro membro fuoriuscito dalla produzione, Nathaniel Arcand, che interpretava Clinton Skye.

Nel finale della terza stagione di FBI: Most Wanted, in onda negli Stati Uniti la scorsa settimana, Ortiz ha lasciato la Fugitive Task Force per tornare a casa a Los Angeles e prendersi cura di suo padre malato: un classico escamotage per permettere ad un personaggio di lasciare il lavoro e allontanarsi dal luogo in cui si svolge la trama della serie.

FBI: Most Wanted, spin-off di FBI in onda dal 2020, ha avuto un intenso turnover in soli tre anni di programmazione. Sicuramente il cambiamento più significativo ha riguardato il vertice del cast, quanto lo scorso gennaio la star Julian McMahon ha annunciato che avrebbe lasciato lo show: il personaggio di Jess LaCroix è apparso l’ultima volta lo scorso marzo su CBS. Sempre nella terza stagione, oltre al nuovo protagonista Dylan McDermott nel ruolo del nuovo capo Remy Scott, ha debuttato anche Kellan Lutz ha firmato come agente speciale Kenny Crosby.

FBI: Most Wanted, a dispetto del cast ballerino, resta però uno dei titoli di punta di CBS, che lo ha rinnovato per altre due stagioni.

Continua a leggere su optimagazine.com