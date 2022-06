Debutteranno oggi tutti gli episodi di Winning Time su Sky e NOW. La serie, firmata Adam McKay (Don’t Look Up, Succession) e targata HBO è disponibile dal 2 giugno, in concomitanza con l’inizio delle NBA Finals (da non perdere su Sky Sport NBA e in streaming su NOW). Già rinnovata per una seconda stagione, la storia ci porta indietro nel tempo, nel magico decennio di gesta sportive e non che fece dei Los Angeles Lakers la stella più luminosa del firmamento del basket mondiale.

Giovedì i 10 episodi di Winning Time su Sky andranno tutti in onda dalle 21:15 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, oltre a essere tutti disponibili on demand dalla stessa data (seguirà la messa in onda su Sky Atlantic, due episodi a settimana, ogni giovedì).

Nel cast: John C. Reilly nei panni del proprietario della squadra, Jerry Buss; Jason Clarke in quelli del campione NBA e dirigente dei Lakers Jerry West; Quincy Isaiah e Solomon Hughes a interpretare rispettivamente Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Al loro fianco Jason Segel (How I Met Your Mother) nei panni di Paul Westhead, professore di lettere trasformatosi in assistente coach della squadra; Adrien Brody interpreta il coach Pat Riley; Michael Chiklis nei panni del coach dei Boston Celtics Red Auerbach; Sally Field in quelli di Jessie Buss, madre di Jerry Buss.

La storia inizia nel 1979, a partire dall’arrivo dell’imbattibile Earvin “Magic” Johnson: da qui prende il volo “Showtime”, l’età dell’oro dell’NBA. I Los Angeles Lakers diventano leggende del basket, scatenando il loro famoso stile run-and-gun su una lega impreparata alla loro velocità e ferocia e diventando lo show più accattivante del mondo sportivo e, probabilmente, dell’intero universo dell’intrattenimento. Il decennio dei Lakers è spettacolare: le decisioni (a volte folli) del milionario Jerry Buss, proprietario della squadra, l’arrivo di Magic Johnson, i colpi di testa di Jerry West, le scelte di gioco di Pat Riley e la nascita di una vera e propria dinastia sportiva. Uno spettacolo in cui scena e retroscena si intrecciano: il gioco, la sieropositività, la fama, la discriminazione razziale.

