Prosegue East New York su Rete4, la nuova serie poliziesca che ci farà compagnia per tutta l’estate. Stasera 8 agosto vanno in onda due nuovi episodi in prima visione assoluta.

La protagonista è la vice ispettrice Regina Haywood (interpretata da Amanda Warren), neopromossa al 74° Distretto di East New York, un quartiere della classe operaia ai margini di Brooklyn. La donna è a capo di una squadra di agenti che non solo serviranno e proteggeranno la comunità, ma ne diventeranno parte integrante. Coinvolgerli nella sua missione non sarà facile, poiché alcuni di loro non vedono di buon occhio la sua promozione.

Si parte con l’episodio 1×03 dal titolo Le piccole cose, di cui vi riportiamo la sinossi:

Killian e Morales indagano su una sparatoria mortale che ha lasciato morto un uomo anziano e durante le indagini scoprono che l’obiettivo previsto era un uomo d’affari di nome Demote Green. Inoltre, Haywood cerca di aiutare un adolescente a trovare una nuova strada, e Killian si trova in disaccordo con la sua ragazza, Corinne, dopo che lei ha assunto un ragazzo che aveva arrestato in passato per lavorare nel loro nuovo bar.

A seguire, l’episodio 1×04 intitolato Situazioni esplosive:

Quando la squadra riceve un’insolita richiesta di assistenza della polizia, deve impiegare metodi creativi per disinnescare un conflitto familiare critico; La madre di Haywood la incoraggia ad entrare in contatto con il padre.

East New York torna su Rete4 il 15 agosto con due nuovi episodi. Nell’1×05, quando un prigioniero scappa, il 74° si allea con gli US Marshals per rintracciare il condannato. A seguire l’episodio 1×06. Quando un bambino scompare, Haywood incoraggia Yenko a usare il suo legame con un testimone nella corsa per localizzare il ragazzo.

Nel cast di East New York anche Jimmy Smits nei panni del capo e mentore di Regina, John Suarez; Richard Kind interpreta Stan Yenko, uomo fidato e braccio destro della Haywood; Elizabeth Rodriguez è Crystal Morales, una detective che non si lascia intimorire da nulla; Olivia Luccardi nel ruolo dell’agente Brandy Quinlan; Lavel Schley è l’agente Andre Bentley; Ruben Santiago-Hudson è l’agente Marvin Sandeford; e Jimmy Smits nei panni dell’assistente capo John Suarez.

L’appuntamento con East New York è per stasera su Rete4 alle 21:30.

