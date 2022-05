Good Sam è stata cancellata da CBS dopo una sola stagione: il dramma medico che poteva contare su un volto molto popolare come quello di Sophia Bush non andrà oltre il primo capitolo. Ad affossarne le chance di rinnovo sono stati gli ascolti: “appena 4 milioni di spettatori totali“, secondo TvLine, e bassi valori nei target demografici principali l’hanno spinta all’ultimo posto tra i 14 drammi che la CBS ha trasmesso in questa stagione televisiva.

Ecco perché Good Sam non tornerà per una seconda stagione: la serie, che ha debuttato lo scorso gennaio, ha visto l’ex protagonista di One Tree Hill e Chicago PD nei panni di Sam, una geniale dottoressa specializzata in cardiochirurgia che ha assunto il ruolo di capo del reparto dopo che il primario Griff (Jason Isaacs), famoso medico nonché suo padre, è finito in coma. Il loro rapporto difficile ha fatto da filo rosso all’intero dramma, a partire dal momento in cui Griff si è svegliato mesi dopo l’incidente chiedendo di riavere il suo ruolo.

@Ramona Diaconescu/CBS

Good Sam era stata elogiata da Sophia Bush per il clima di creatività, rispetto e dedizione che si respirava sul set, a differenza di altre esperienze passate che si erano rivelate terribili per l’attrice: lei stessa ha denunciato le molestie subite dallo showrunner di One Tree Hill e le condizioni tossiche del set di Chicago PD. Ma il bell’ambiente di lavoro non è bastato a realizzare un prodotto che per CBS valesse la pena rinnovare.

Nemmeno l’episodio di Good Sam col cameo delle co-star di One Tree Hill Hilarie Burton e Bethany Joy Lenz, con cui Bush ha recitato nel teen drama e ritrovato di recente per un podcast a tema, è bastato a risollevare le sorti della serie.

In Italia Good Sam non ha ancora una distribuzione: la serie è praticamente inedita e a questo punto, visto che è stata cancellata dopo una sola stagione, non è chiaro se arriverà mai nel nostro Paese.

